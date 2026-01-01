Как TESLA попали в глэм?



FRANK HANNON в недавнем интервью поговорил о том, как группу TESLA в 80-е совсем без причин отнесли к жанру глэма:



«Ну, у нас были громкие гитары. И я думаю, что всю ту эпоху, все 80-е, свалили в одну кучу: будь то hair-metal, «Flock of Seagulls» или кто бы то ни был — все 80-е просто отнесли к категории глэм-рока. Но разница, как мне кажется, для нас и многих других великолепных групп заключалась в том, что нас учили и советовали оставаться верными композиторскому мастерству. Сочинение песен — ключ именно в этом. И Jeff Keith, наш вокалист, реально всегда был очень придирчивым к написанию текстов, которые не были бы банальными, к написанию текстов о искренних эмоциях. И я уверен, что именно это позволило нам выдержать испытание временем. Потому что 80-е, как ты сказал, были несправедливыми. [Смеется] Это было несправедливо. Это было весело, это было очень весело, но это было несправедливо, да».



После того как интервьюер заметил, что некоторые ранние тексты TESLA стали еще более значимыми за десятилетия, прошедшие с момента их написания и записи, Frank согласился с ним.



«Это правда. И в то время мы не осознавали, насколько актуальны некоторые из этих текстов. Например, даже в «Modern Day Cowboy»: США, СССР с шестизарядными револьверами у пояса, и мы до сих пор беспокоимся об этом.



Именно такую позицию мы заняли как группа и как артисты — писать песни с позитивным посылом, потому что в мире и так уже слишком много негатива. Поэтому TESLA пытается внести свой вклад, создавая атмосферу позитива».







