Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 22
28 май 2026 : 		 Как TESLA попали в глэм?

19 май 2026 : 		 Кавер-версия QUEEN от TESLA

16 май 2026 : 		 BRIAN WHEAT о том, как менялась TESLA

16 апр 2026 : 		 Новое видео TESLA

2 апр 2026 : 		 Новый релиз TESLA выйдет летом

19 мар 2026 : 		 TESLA запишут альбом кавер-версий

10 ноя 2025 : 		 TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA
Как TESLA попали в глэм?



zoom
FRANK HANNON в недавнем интервью поговорил о том, как группу TESLA в 80-е совсем без причин отнесли к жанру глэма:

«Ну, у нас были громкие гитары. И я думаю, что всю ту эпоху, все 80-е, свалили в одну кучу: будь то hair-metal, «Flock of Seagulls» или кто бы то ни был — все 80-е просто отнесли к категории глэм-рока. Но разница, как мне кажется, для нас и многих других великолепных групп заключалась в том, что нас учили и советовали оставаться верными композиторскому мастерству. Сочинение песен — ключ именно в этом. И Jeff Keith, наш вокалист, реально всегда был очень придирчивым к написанию текстов, которые не были бы банальными, к написанию текстов о искренних эмоциях. И я уверен, что именно это позволило нам выдержать испытание временем. Потому что 80-е, как ты сказал, были несправедливыми. [Смеется] Это было несправедливо. Это было весело, это было очень весело, но это было несправедливо, да».

После того как интервьюер заметил, что некоторые ранние тексты TESLA стали еще более значимыми за десятилетия, прошедшие с момента их написания и записи, Frank согласился с ним.

«Это правда. И в то время мы не осознавали, насколько актуальны некоторые из этих текстов. Например, даже в «Modern Day Cowboy»: США, СССР с шестизарядными револьверами у пояса, и мы до сих пор беспокоимся об этом.

Именно такую позицию мы заняли как группа и как артисты — писать песни с позитивным посылом, потому что в мире и так уже слишком много негатива. Поэтому TESLA пытается внести свой вклад, создавая атмосферу позитива».




