29 май 2026 : 		 ROSE TATTOO будут продолжать сочинять музыку

29 янв 2026 : 		 Вокалист ROSE TATTOO: «Когда я проснусь первым утром 27 года, группы уже не будет»

17 ноя 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT исполнили AC/DC и ROSE TATTOO

28 фев 2025 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

22 дек 2022 : 		 ROSE TATTOO нашли гитариста

13 дек 2022 : 		 Вышло переиздание ROSE TATTOO

21 июл 2021 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом

16 сен 2020 : 		 Умер бывший гитарист ROSE TATTOO

10 июн 2020 : 		 Продюсер AC/DC, ROSE TATTOO получил Орден Австралии

11 мар 2020 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

7 фев 2020 : 		 Новый релиз ROSE TATTOO выйдет весной

4 янв 2020 : 		 Видео с выступления ROSE TATTOO

5 ноя 2018 : 		 Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

5 апр 2018 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной

8 ноя 2017 : 		 Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью

7 авг 2017 : 		 Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO

27 июн 2016 : 		 Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC

8 апр 2013 : 		 Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO

21 сен 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO

3 окт 2011 : 		 Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику

1 июн 2011 : 		 Умер менеджер ROSE TATTOO

23 дек 2009 : 		 Умер гитарист ROSE TATTOO

10 апр 2009 : 		 У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак

13 май 2008 : 		 ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"

27 ноя 2007 : 		 Новое видео от ROSE TATTOO

24 май 2007 : 		 Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO
ROSE TATTOO будут продолжать сочинять музыку



Вокалист ROSE TATTOO Gary "Angry" Anderson в недавнем интервью обсудил недавнее заявление о том, что группа в конце года уходит со сцены:

«Когда я говорю о кончине группы, это не будет полным распадом, но я не хочу про это рассуждать, так как не знаю, как именно это произойдет. Но я сказал Mick'y на днях, когда мы… Я зашел к нему, нашему гитаристу, и мы работали с ним над новыми песнями. Я сказал ему что-то о некоторых его мелодиях и добавил: «Мы оставим их на следующий год». А он посмотрел на меня и еле заметно улыбнулся. И я понял, что эта улыбка означала: «Круто. Спасибо. Это здорово». Потому что я не делился с ним этим пророчеством, если можно так сказать, или планом в моем понимании... Я сказал ему: «Мы будем продолжать писать песни», потому что мне очень нравится то, что мы придумываем для следующего альбома TATTS. И добавил: «Ну, так что мы будем продолжать писать, и посмотрим, что у нас получится. Если у нас получится куча песен, которые реально должны быть песнями ROSE TATTOO, тогда мы просто запишем их и выпустим». Когда я говорю «выпустим», я имею в виду загрузим в Интернет или как там сейчас принято. Короче, мы сделаем их доступными!»




