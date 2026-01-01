ROSE TATTOO будут продолжать сочинять музыку



Вокалист ROSE TATTOO Gary "Angry" Anderson в недавнем интервью обсудил недавнее заявление о том, что группа в конце года уходит со сцены:



«Когда я говорю о кончине группы, это не будет полным распадом, но я не хочу про это рассуждать, так как не знаю, как именно это произойдет. Но я сказал Mick'y на днях, когда мы… Я зашел к нему, нашему гитаристу, и мы работали с ним над новыми песнями. Я сказал ему что-то о некоторых его мелодиях и добавил: «Мы оставим их на следующий год». А он посмотрел на меня и еле заметно улыбнулся. И я понял, что эта улыбка означала: «Круто. Спасибо. Это здорово». Потому что я не делился с ним этим пророчеством, если можно так сказать, или планом в моем понимании... Я сказал ему: «Мы будем продолжать писать песни», потому что мне очень нравится то, что мы придумываем для следующего альбома TATTS. И добавил: «Ну, так что мы будем продолжать писать, и посмотрим, что у нас получится. Если у нас получится куча песен, которые реально должны быть песнями ROSE TATTOO, тогда мы просто запишем их и выпустим». Когда я говорю «выпустим», я имею в виду загрузим в Интернет или как там сейчас принято. Короче, мы сделаем их доступными!»







