26 май 2026



Профессиональное видео с выступления MEGADETH



Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 30 апреля в Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже:



00:00 - Tipping Point

04:28 - Hangar 18

09:40 - Let There Be Shred

13:38 - Symphony Of Destruction (cut)

17:10 - Tornado Of Souls (cut)

21:48 - Mechanix

26:23 - Peace Sells

31:08 - Holy Wars... The Punishment Due







+0 -0



просмотров: 105

