сегодня



MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не появилось в духе LAMB OF GOD»



MARK MORTON в недавнем интервью рассказал, как он воспринимает разговоры о том, что новый альбом LAMB OF GOD, «Into Oblivion», якобы исследует какие-то «новые» или «другие» музыкальные территории по сравнению с предыдущими работами группы:



«Скажу тебе честно. Очень странное чувство — каждые несколько лет снова и снова обсуждать собственный творческий процесс. И я ценю эти издания, их платформы, время и желание помогать распространять информацию о нашей музыке, но необходимость каждые три года придумывать какую-то новую “концепцию” для разговоров начинает ощущаться как удары головой об стену. И я понимаю, почему журналисты и медиа этого хотят — так проще коротко и понятно объяснить, что происходит, чтобы можно было сказать: “Новый альбом вот такой, у него вот такой характер, теперь группа делает вот это, и именно это делает релиз интересным”. Но, если честно, для меня самое интересное в этой пластинке — то, что мы вообще не чувствовали никакого давления или обязательств делать что-то конкретное, кроме как просто писать песни вместе и выбирать те, которые нам нравятся. И вот этот набор — именно те песни, которые мы выбрали. Может, это звучит дерзко, но здесь нет никакой особой сюжетной линии, кроме того, что это наш десятый альбом. Когда у тебя уже есть такой объем работ, как у нас, то единственная ответственность — перед своим каталогом. Если я перед кем-то и чувствую ответственность, то именно перед наследием LAMB OF GOD, потому что я не хочу его испортить. Считаю ли я, что каждая песня и каждый альбом у нас одинаково сильные? Конечно нет. Но если мы сейчас что-то выпускаем, это должно быть честным и важным для нас. И этот альбом именно такой».



Развивая мысль о том, что на «Into Oblivion» LAMB OF GOD не пытаются слишком далеко уйти от своего привычного звучания, он добавил:



«Меня абсолютно устраивает — более того, я в восторге от того, что это может просто звучать как LAMB OF GOD. Пусть это просто будет звучать как LAMB OF GOD. И именно так оно и звучит. А кто еще звучит так же?



Разве не странно, что за 25 лет карьеры никто так и не стал звучать как LAMB OF GOD? Почему так? Казалось бы, должны были появиться такие группы. И я хочу сказать это без самодовольства — мне правда это интересно: почему никто так и не вышел и не начал нас откровенно копировать? Давайте будем честны: мы довольно успешная группа, продали много пластинок. Мы не самая известная металл-группа в мире, но это большая группа. И это потрясающе. Я до сих пор кайфую от этого и очень благодарен за всё. И при этом никто не звучит как мы. Почему? Не знаю. А может, просто никто не хочет. Не знаю. Вот о чем я думаю, когда размышляю обо всем этом. Конечно, сейчас наше звучание уже немного отсылает к определенной эпохе и конкретному времени. Но лет десять назад я реально задавался вопросом: почему никто просто не начал нас нагло копировать?»







+0 -0



( 4 ) просмотров: 151

