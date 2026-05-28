Lamb of God

28 май 2026 : 		 MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не появилось в духе LAMB OF GOD»

20 май 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я чертовски нервничал на прощальном шоу Оззи»

18 май 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Молодежь не должна забивать на политику»

26 апр 2026 : 		 MARK MORTON: «Успех LAMB OF GOD — это не стандартная история»

22 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «"Into Oblivion" наиболее мой альбом»

5 апр 2026 : 		 Когда LAMB OF GOD уйдут на пенсию?

3 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Первый раз трезвым записал пластинку!»

26 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не использую Spotify»

22 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»

20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не появилось в духе LAMB OF GOD»



MARK MORTON в недавнем интервью рассказал, как он воспринимает разговоры о том, что новый альбом LAMB OF GOD, «Into Oblivion», якобы исследует какие-то «новые» или «другие» музыкальные территории по сравнению с предыдущими работами группы:

«Скажу тебе честно. Очень странное чувство — каждые несколько лет снова и снова обсуждать собственный творческий процесс. И я ценю эти издания, их платформы, время и желание помогать распространять информацию о нашей музыке, но необходимость каждые три года придумывать какую-то новую “концепцию” для разговоров начинает ощущаться как удары головой об стену. И я понимаю, почему журналисты и медиа этого хотят — так проще коротко и понятно объяснить, что происходит, чтобы можно было сказать: “Новый альбом вот такой, у него вот такой характер, теперь группа делает вот это, и именно это делает релиз интересным”. Но, если честно, для меня самое интересное в этой пластинке — то, что мы вообще не чувствовали никакого давления или обязательств делать что-то конкретное, кроме как просто писать песни вместе и выбирать те, которые нам нравятся. И вот этот набор — именно те песни, которые мы выбрали. Может, это звучит дерзко, но здесь нет никакой особой сюжетной линии, кроме того, что это наш десятый альбом. Когда у тебя уже есть такой объем работ, как у нас, то единственная ответственность — перед своим каталогом. Если я перед кем-то и чувствую ответственность, то именно перед наследием LAMB OF GOD, потому что я не хочу его испортить. Считаю ли я, что каждая песня и каждый альбом у нас одинаково сильные? Конечно нет. Но если мы сейчас что-то выпускаем, это должно быть честным и важным для нас. И этот альбом именно такой».

Развивая мысль о том, что на «Into Oblivion» LAMB OF GOD не пытаются слишком далеко уйти от своего привычного звучания, он добавил:

«Меня абсолютно устраивает — более того, я в восторге от того, что это может просто звучать как LAMB OF GOD. Пусть это просто будет звучать как LAMB OF GOD. И именно так оно и звучит. А кто еще звучит так же?

Разве не странно, что за 25 лет карьеры никто так и не стал звучать как LAMB OF GOD? Почему так? Казалось бы, должны были появиться такие группы. И я хочу сказать это без самодовольства — мне правда это интересно: почему никто так и не вышел и не начал нас откровенно копировать? Давайте будем честны: мы довольно успешная группа, продали много пластинок. Мы не самая известная металл-группа в мире, но это большая группа. И это потрясающе. Я до сих пор кайфую от этого и очень благодарен за всё. И при этом никто не звучит как мы. Почему? Не знаю. А может, просто никто не хочет. Не знаю. Вот о чем я думаю, когда размышляю обо всем этом. Конечно, сейчас наше звучание уже немного отсылает к определенной эпохе и конкретному времени. Но лет десять назад я реально задавался вопросом: почему никто просто не начал нас нагло копировать?»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

28 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Сколько не пытался их слушать, не зацепили, есть ли у самих Lamb of God дух собственный?
28 май 2026
P
Papa
Вашингтон Ирвинг, американцы оч плохо умеют сочинят цепляющий материал. Все великие музыканты либо умерли, либо состарились, остались по типу lamb и devildriver, которые хз как стали популярными
28 май 2026
P
Papa
И это прекрасно )) даёшь меньше lamb of god
28 май 2026
Corpsegrinder04
Я об этом говне вообще только на DarkSide узнал. Да и то больше из потока новостей о всякой околомузыкальной мишуре связанной с группой.
