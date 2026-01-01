Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого мая на Olympic Stadium, Athens, Greece, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

King Nothing

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle ("Zorba's Dance" and Trypes' "Den Choras Pouthena")

Fade to Black

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One (Drum technical difficulties at the start)

Seek & Destroy

Master of Puppets

