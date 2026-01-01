27 май 2026
Новое видео SUN DONT SHINE
"All You Wasted", новое видео группы SUN DONT SHINE (ранее EYE AM), в состав которой входят Kenny Hickey (Type O Negative, Silvertomb), Kirk Windstein (Crowbar, Down), Johnny Kelly (Type O Negative, Silvertomb) и Todd Strange (Crowbar, Down), доступно для просмотра ниже. Этот трек войдет в дебютную пластинку "Birth To Death", релиз которой состоялся первого апреля на Corpse Paint Records:
01. Power To Live
02. Cryptomnesia
03. Coming Down
04. All You Wasted
05. When It's Time To Leave
06. The Promise Song
07. What You Are
08. Black To Red
09. In The End
