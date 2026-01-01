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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Yes

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Концертный релиз YES выйдет летом



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YES отметят 50-летие с выступления на Roosevelt Stadium выпуском нового концертного релиза 17 июля, получившего название "Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, 17 June 1976". Релиз будет доступен на двойном CD и тройном виниле.

Disc One

01. Apocalypse *
02. Siberian Khatru *
03. Sound Chaser *
04. The Gates Of Delirium *
05. I've Seen All Good People *
06. Your Move *
07. All Good People *
08. Long Distance Runaround *
09. The Story Of I (excerpt) *
10. Clap *
11. Olias Of Sunhillow (excerpt) *

Disc Two

01. Ritual *
02. Heart Of The Sunrise *
03. Roundabout *
04. I'm Down *

* Previously Unreleased

3LP Track Listing

Side A

01. Apocalypse *
02. Siberian Khatru *
03. Sound Chaser *

Side B

01. The Gates Of Delirum *

Side C

01. I've Seen All Good People *
02. Your Move *
03. All Good People *
04. Long Distance Runaround *
05. The Story Of I (excerpt) *
06. Clap *
07. Olias Of Sunhillow (excerpt) *

Side D

01. Ritual - Nous Sommes Du Soleil *

Side E

01. Heart Of The Sunrise *
02. I'm Down *

* Previously Unreleased




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