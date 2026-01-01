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Концертный релиз YES выйдет летом



YES отметят 50-летие с выступления на Roosevelt Stadium выпуском нового концертного релиза 17 июля, получившего название "Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, 17 June 1976". Релиз будет доступен на двойном CD и тройном виниле.



Disc One



01. Apocalypse *

02. Siberian Khatru *

03. Sound Chaser *

04. The Gates Of Delirium *

05. I've Seen All Good People *

06. Your Move *

07. All Good People *

08. Long Distance Runaround *

09. The Story Of I (excerpt) *

10. Clap *

11. Olias Of Sunhillow (excerpt) *



Disc Two



01. Ritual *

02. Heart Of The Sunrise *

03. Roundabout *

04. I'm Down *



* Previously Unreleased



3LP Track Listing



Side A



01. Apocalypse *

02. Siberian Khatru *

03. Sound Chaser *



Side B



01. The Gates Of Delirum *



Side C



01. I've Seen All Good People *

02. Your Move *

03. All Good People *

04. Long Distance Runaround *

05. The Story Of I (excerpt) *

06. Clap *

07. Olias Of Sunhillow (excerpt) *



Side D



01. Ritual - Nous Sommes Du Soleil *



Side E



01. Heart Of The Sunrise *

02. I'm Down *



* Previously Unreleased







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