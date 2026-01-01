Концертный релиз YES выйдет летом

YES отметят 50-летие с выступления на Roosevelt Stadium выпуском нового концертного релиза 17 июля, получившего название "Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, 17 June 1976". Релиз будет доступен на двойном CD и тройном виниле.
Disc One
01. Apocalypse *
02. Siberian Khatru *
03. Sound Chaser *
04. The Gates Of Delirium *
05. I've Seen All Good People *
06. Your Move *
07. All Good People *
08. Long Distance Runaround *
09. The Story Of I (excerpt) *
10. Clap *
11. Olias Of Sunhillow (excerpt) *
Disc Two
01. Ritual *
02. Heart Of The Sunrise *
03. Roundabout *
04. I'm Down *
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