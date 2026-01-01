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Вокалист ARCHITECTS о туре с METALLICA



SAM CARTER в недавнем интервью назвал METALLICA и LINKIN PARK двумя любимыми группами для совместных туров:



«METALLICA реально знают, как относиться к другим группам… METALLICA — они в первый же день нам прислали цветы, а Hetfield прислал торт… Lars проводил с нами почти каждый день. Hetfield приходил и общался с нами. Они научили нас внимательно относиться к группам, выступающим на разогреве. И мы всегда так и поступаем. Мы всегда стараемся и прилагаем усилия, чтобы убедиться, что все в порядке. Но на самом деле мы очень стараемся, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями, потому что это заставляло нас чувствовать себя на миллион долларов.



После концертов [METALLICA] приглашала нас на ужин каждый вечер, и мы ходили с ними в закрытые рестораны и ели в безумных местах. Хотя им вовсе не было нужды так поступать. Но они это делают — и там нет камер. Там ничего нет. Никто не ходит за ними с видеокамерой. Это просто их TM [тур-менеджер] и они приносят все это и просто говорят: «Добро пожаловать в тур. Если вам что-то нужно, мы вам поможем», что просто потрясающе. И то же самое с LINKIN PARK. Да. В первый день LINKIN PARK пригласили нас в свою гримерку. Mike написал мне, попросил пойти и спеть с ними. А это один из самых популярных групп в мире».







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