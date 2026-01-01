Юбилей BATTLEZONE не пройдет мимо

Deko Entertainment сообщили о том, что по случаю 40-летия альбома BATTLEZONE "Fighting Back", в записи которого принимал участие Пол Ди'Анно, в августе этого года будет выпущен на виниле двух цветов, в цифровом варианте и на CD:
01. (Forever) Fighting Back
02. Welcome To The Battlezone
03. Warchild
04. In The Darkness
05. The Land God Gave To Caine
06. Running Blind
07. Too Much To Heart
08. Voice on the Radio
09. Welfare Warriors
10. Feel The Rock
11. Rising Star (bonus track)
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