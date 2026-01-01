FOO FIGHTERS, SERJ TANKIAN, TAYLOR MOMSEN, MATT CAMERON в новом фестивале от TOM MORELLO



TOM MORELLO объявил о проведении нового фестиваля Power To The People, который пройдет третьего октября в Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland. В однодневном фестивале примут участие FOO FIGHTERS, Dave Matthews, Bruce Springsteen, Joan Baez, Brittany Howard, DROPKICK MURPHYS, Jack Black (featuring Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma and Hugo Weiss),Serj Tankian, CYPRESS HILL, Killer Mike, GRANDSON, THE NEIGHBORHOOD KIDS, Taylor Momsen, Matt Cameron, THE LINDA LINDAS, Darryl "DMC" McDaniels и Tom Morello, а также специальный сет проведет Shepard Fairey.



«Фестиваль „Power To The People“ посвящен свободе, справедливости, равенству и рок-н-роллу, — говорит Morello. — Он посвящен той силе, которой обладают обычные люди, когда они объединяются посредством музыки, искусства, сообщества и совместных действий. Для нас большая честь представить этот невероятный состав исполнителей в Вашингтоне в день, посвященный духу активизма, творчества и надежды».



Помимо выступлений на двух сценах, посетители смогут пообщаться с представителями некоммерческих организаций, правозащитных групп, художниками и партнерами сообщества в Freedom Village фестиваля — иммерсивном пространстве, посвященном возможностям гражданского участия, организации местных инициатив, образованию, взаимопомощи и социальным проектам. Часть доходов от продажи всех билетов, а также 100% чистой выручки от продажи VIP-билетов будут переданы в благотворительность организациям VoteRiders — продемократической и произбирательской организации, работающей над восстановлением и укреплением демократии путем устранения запутанных и ограничительных барьеров, связанных с удостоверениями личности, на пути к избирательным урнам — и HeadCount, представители которой также будут присутствовать на месте, чтобы помочь фанатам зарегистрироваться для голосования и узнать больше о том, как принять участие в предстоящих выборах.



О других участвующих организациях и специальных гостях будет объявлено в ближайшие недели.







