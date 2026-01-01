*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
Tom Morello

29 май 2026 : 		 FOO FIGHTERS, SERJ TANKIAN, TAYLOR MOMSEN, MATT CAMERON в новом фестивале от TOM MORELLO

28 апр 2026 : 		 TOM MORELLO работает с MARC GUGGENHEIM

16 мар 2026 : 		 TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»

7 фев 2026 : 		 TOM MORELLO: «За пару дней до YUNGBLUD не должен был петь»

18 дек 2025 : 		 Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH

15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO
FOO FIGHTERS, SERJ TANKIAN, TAYLOR MOMSEN, MATT CAMERON в новом фестивале от TOM MORELLO



TOM MORELLO объявил о проведении нового фестиваля Power To The People, который пройдет третьего октября в Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland. В однодневном фестивале примут участие FOO FIGHTERS, Dave Matthews, Bruce Springsteen, Joan Baez, Brittany Howard, DROPKICK MURPHYS, Jack Black (featuring Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma and Hugo Weiss),Serj Tankian, CYPRESS HILL, Killer Mike, GRANDSON, THE NEIGHBORHOOD KIDS, Taylor Momsen, Matt Cameron, THE LINDA LINDAS, Darryl "DMC" McDaniels и Tom Morello, а также специальный сет проведет Shepard Fairey.

«Фестиваль „Power To The People“ посвящен свободе, справедливости, равенству и рок-н-роллу, — говорит Morello. — Он посвящен той силе, которой обладают обычные люди, когда они объединяются посредством музыки, искусства, сообщества и совместных действий. Для нас большая честь представить этот невероятный состав исполнителей в Вашингтоне в день, посвященный духу активизма, творчества и надежды».

Помимо выступлений на двух сценах, посетители смогут пообщаться с представителями некоммерческих организаций, правозащитных групп, художниками и партнерами сообщества в Freedom Village фестиваля — иммерсивном пространстве, посвященном возможностям гражданского участия, организации местных инициатив, образованию, взаимопомощи и социальным проектам. Часть доходов от продажи всех билетов, а также 100% чистой выручки от продажи VIP-билетов будут переданы в благотворительность организациям VoteRiders — продемократической и произбирательской организации, работающей над восстановлением и укреплением демократии путем устранения запутанных и ограничительных барьеров, связанных с удостоверениями личности, на пути к избирательным урнам — и HeadCount, представители которой также будут присутствовать на месте, чтобы помочь фанатам зарегистрироваться для голосования и узнать больше о том, как принять участие в предстоящих выборах.

О других участвующих организациях и специальных гостях будет объявлено в ближайшие недели.




