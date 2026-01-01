*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
29 май 2026 : 		 JONATHAN CAIN о финальном туре с JOURNEY: «Настал момент закрыть главу»

21 фев 2026 : 		 STEVE PERRY не собирается в JOURNEY

9 фев 2026 : 		 JONATHAN CAIN представил новый сингл

5 янв 2026 : 		 Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей

23 дек 2025 : 		 JONATHAN CAIN о финальных концертах с JOURNEY

22 дек 2025 : 		 JOURNEY в The Voice

20 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео
JONATHAN CAIN о финальном туре с JOURNEY: «Настал момент закрыть главу»



JONATHAN CAIN в недавнем интервью спросили, как проходит его финальный тур с JOURNEY:

«Это тяжелая работа. Это "отдых, два дня концерты, один раз отдых, потом еще два", и таких моментов хватает. И вот ты готовишься к концерты, потом играешь, а потом... Когда у нас четыре концерта в неделю, это довольно изнурительно. И мы выступаем с "evening with", так что каждый вечер мы выступаем по два часа 15 минут.… У нас нет разогревов, нет. Так что Arnel вдвойне тяжело».

На вопрос, нравится ли ему по-прежнему исполнять эти песни перед аудиторией, Cain ответил:

«Да, нравится. Я cxbnf., что это реально единственная причина, по которой я все еще в команде — это фанаты. Но и мое время пришло — пора закрыть эту главу. Для меня это прекрасный вариант попрощаться. В этом году нам исполняется 45 лет [вместе как участнику JOURNEY]. Для меня большая честь отмечать 45-летие.

После прошлогоднего тура с DEF LEPPARD я почувствовал, что мы сделали все как надо. И мы уже просто повторяемся. Новые альбомы, похоже, не сдвинули нас с мертвой точки. Вот почему я увлекся христианской музыкой, потому что там я все еще могу петь мелодию и славить Господа, и это все еще воспринимается слушателями… Я оставляю что-то позади и получаю возможность выразить свою мелодическую и духовную сущность. Так что этот вариант для меня сейчас предпочтительнее».




