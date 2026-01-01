JONATHAN CAIN о финальном туре с JOURNEY: «Настал момент закрыть главу»



JONATHAN CAIN в недавнем интервью спросили, как проходит его финальный тур с JOURNEY:



«Это тяжелая работа. Это "отдых, два дня концерты, один раз отдых, потом еще два", и таких моментов хватает. И вот ты готовишься к концерты, потом играешь, а потом... Когда у нас четыре концерта в неделю, это довольно изнурительно. И мы выступаем с "evening with", так что каждый вечер мы выступаем по два часа 15 минут.… У нас нет разогревов, нет. Так что Arnel вдвойне тяжело».



На вопрос, нравится ли ему по-прежнему исполнять эти песни перед аудиторией, Cain ответил:



«Да, нравится. Я cxbnf., что это реально единственная причина, по которой я все еще в команде — это фанаты. Но и мое время пришло — пора закрыть эту главу. Для меня это прекрасный вариант попрощаться. В этом году нам исполняется 45 лет [вместе как участнику JOURNEY]. Для меня большая честь отмечать 45-летие.



После прошлогоднего тура с DEF LEPPARD я почувствовал, что мы сделали все как надо. И мы уже просто повторяемся. Новые альбомы, похоже, не сдвинули нас с мертвой точки. Вот почему я увлекся христианской музыкой, потому что там я все еще могу петь мелодию и славить Господа, и это все еще воспринимается слушателями… Я оставляю что-то позади и получаю возможность выразить свою мелодическую и духовную сущность. Так что этот вариант для меня сейчас предпочтительнее».







