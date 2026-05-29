*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 39
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Edu Falaschi

29 май 2026 : 		 Новая песня EDU FALASCHI

16 май 2026 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

30 мар 2026 : 		 Концертное видео EDU FALASCHI

7 июл 2025 : 		 Kai Hansen и Roy Khan присоединились к EDU FALASCHI для кавер-версии HELLOWEEN

6 сен 2024 : 		 Концертное видео EDU FALASCHI

11 июн 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

6 июн 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

12 апр 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

26 дек 2023 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

22 авг 2023 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

2 дек 2021 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

9 июл 2020 : 		 Трейлер концертного релиза EDU FALASCHI

15 июн 2020 : 		 EDU FALASCHI выпускает концертный релиз

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от EDU FALASCHI

10 мар 2016 : 		 Новый релиз EDU FALASCHI выйдет в мае

14 янв 2016 : 		 Кавер-версия ANGRA от EDU FALASCHI

4 сен 2015 : 		 EDU FALASCHI нашел лейбл

19 авг 2015 : 		 Акустика от EDU FALASCHI

15 мар 2015 : 		 EDU FALASCHI отметит юбилей

30 июл 2009 : 		 Эду Фаласки продюсирует дебютный альбом STILL ALIVE
Новая песня EDU FALASCHI



Unchained, новое видео с текстом от EDU FALASCHI, доступно для просмотра ниже.

Я с удовольствием представляю «UNCHAINED» — новый, второй сингл из моего грядущего альбома. Сведение и мастеринг выполнил известный продюсер Dennis Ward (Helloween, Angra и др.). Запись проходила в студии Fusão под руководством известного продюсера Thiago Bianchi.

«Unchained» — один из самых смелых и неожиданных треков в моей карьере, в котором сочетаются сильные влияния прогрессивного рока 1970-х и 1980-х годов с яркими элементами фьюжн-рока 1990-х. В песне присутствуют многочисленные смены атмосферы, сложные инструментальные пассажи, динамичные аранжировки, разнообразные настроения, замысловатые ритмы и музыкальный подход, редко встречавшийся в моих предыдущих работах.

Этот трек также знаменует мою самую первую запись с соло на саксофоне, исполненным Wagner Barbosa, музыкантом, который сопровождает меня на протяжении многих лет в проекте Moonlight. Еще одним важным моментом является игра Jean Gardinall, придающая барабанам чрезвычайно плавный и ориентированный на грув характер, смешивая элементы прог-рока и хэви-металла с богатой динамикой и выразительными паттернами призрачных нот. Басовая партия Raphael Dafras также играет центральную роль, исследуя ритмичные, грувовые и очень органичные линии, выходящие далеко за рамки традиционного пауэр-металла.

В инструментальном плане «Unchained» также демонстрирует одно из самых вдохновенных выступлений Виктора Франко, включая гитарное соло, созданное с исключительным вкусом, эмоциональными мелодиями и сильным чувством музыкального повествования — соло, которое я имел удовольствие помочь ему разработать. Все это объединяется эпическими припевами, грандиозными оркестровыми контрапунктами и интенсивными, эмоционально насыщенными вокальными мелодиями.

В рамках повествования MI’RAJ «Unchained» представляет собой момент духовного вознесения Хорхе, когда главный герой трилогии проходит ритуал Двенадцати Завес вместе с провидцем Мираджем, двигаясь навстречу своему истинному предназначению.




29 май 2026
Exceptional
Ну постарались, да
