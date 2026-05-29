Новая песня EDU FALASCHI



Unchained, новое видео с текстом от EDU FALASCHI, доступно для просмотра ниже.



Я с удовольствием представляю «UNCHAINED» — новый, второй сингл из моего грядущего альбома. Сведение и мастеринг выполнил известный продюсер Dennis Ward (Helloween, Angra и др.). Запись проходила в студии Fusão под руководством известного продюсера Thiago Bianchi.



«Unchained» — один из самых смелых и неожиданных треков в моей карьере, в котором сочетаются сильные влияния прогрессивного рока 1970-х и 1980-х годов с яркими элементами фьюжн-рока 1990-х. В песне присутствуют многочисленные смены атмосферы, сложные инструментальные пассажи, динамичные аранжировки, разнообразные настроения, замысловатые ритмы и музыкальный подход, редко встречавшийся в моих предыдущих работах.



Этот трек также знаменует мою самую первую запись с соло на саксофоне, исполненным Wagner Barbosa, музыкантом, который сопровождает меня на протяжении многих лет в проекте Moonlight. Еще одним важным моментом является игра Jean Gardinall, придающая барабанам чрезвычайно плавный и ориентированный на грув характер, смешивая элементы прог-рока и хэви-металла с богатой динамикой и выразительными паттернами призрачных нот. Басовая партия Raphael Dafras также играет центральную роль, исследуя ритмичные, грувовые и очень органичные линии, выходящие далеко за рамки традиционного пауэр-металла.



В инструментальном плане «Unchained» также демонстрирует одно из самых вдохновенных выступлений Виктора Франко, включая гитарное соло, созданное с исключительным вкусом, эмоциональными мелодиями и сильным чувством музыкального повествования — соло, которое я имел удовольствие помочь ему разработать. Все это объединяется эпическими припевами, грандиозными оркестровыми контрапунктами и интенсивными, эмоционально насыщенными вокальными мелодиями.



В рамках повествования MI’RAJ «Unchained» представляет собой момент духовного вознесения Хорхе, когда главный герой трилогии проходит ритуал Двенадцати Завес вместе с провидцем Мираджем, двигаясь навстречу своему истинному предназначению.







