RIKKI ROCKETT под...л решению BRET MICHAELS



RIKKI ROCKETT быстро отреагировал на решение BRET MICHAELS отказаться от мероприятий по случаю 250-летия Америки:



«Я поддерживаю Bret'a в его решении отказаться от события Freedom 250. Чего я не одобряю, так это всех тех неприятных замечаний о его таланте, которые звучали в ходе обсуждения. Хотя мы с Bret'ом расходимся во мнениях по многим вопросам, мы уважаем артистические способности и достижения друг друга как группы и по отдельности. В данной ситуации он поступает правильно по многим причинам, ни одна из которых не делает его трусом»







