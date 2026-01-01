сегодня



Вокалист THE DARKNESS: «Цифровой Оззи услада для фанатов!»



JUSTIN HAWKINS в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает относительно недавно анонсированного "цифрового Оззи Осборна":



«Я полагаю, что интерактивный Оззи с искусственным интеллектом — это неплохое развлечение для фанатов. На самом деле в этом нет ничего плохого. Я думаю, что то, что пахнет циничными действиями или чем-то нечестным, — это, например, краткое упоминание в некоторых материалах, посвященных этому объявлению, о том, что аватар Оззи может использоваться для рекламы и тому подобного, и тогда это явно просто… Это использование свойств и механизмов искусственного интеллекта, имитирующих мозг и дающих прогнозируемые ответы, для дальнейшей монетизации существования Оззи. И я полагаю, что в определенный момент в карьере артиста он практически становится карикатурой на самого себя. В данном случае остается только сама карикатура, а человек, к сожалению, умер и больше не с нами. Так что в некотором смысле это немного похоже на привидения, потому что я считаю, что ИИ создаст, так сказать, эхо Оззи. И это касается не только Оззи, вне всякого сомнения. Вероятно, будет такой и Фредди [Меркьюри]… Но я полагаю, что сфотографироваться с ним и повеселиться — в этом нет ничего страшного. Я считаю, что это чертовски нагло, если вдруг в фильме за определенную плату появляется аватар умершей рок-звезды. вот что чертовски нагло, не так ли?»







+0 -0



просмотров: 167

