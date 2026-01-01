*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 44
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 27
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Ozzy Osbourne

*



31 май 2026 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Цифровой Оззи услада для фанатов!»

28 май 2026 : 		 Как вокалист WARRANT подпевал OZZY в туре

27 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»

25 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми
Вокалист THE DARKNESS: «Цифровой Оззи услада для фанатов!»



zoom
JUSTIN HAWKINS в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает относительно недавно анонсированного "цифрового Оззи Осборна":

«Я полагаю, что интерактивный Оззи с искусственным интеллектом — это неплохое развлечение для фанатов. На самом деле в этом нет ничего плохого. Я думаю, что то, что пахнет циничными действиями или чем-то нечестным, — это, например, краткое упоминание в некоторых материалах, посвященных этому объявлению, о том, что аватар Оззи может использоваться для рекламы и тому подобного, и тогда это явно просто… Это использование свойств и механизмов искусственного интеллекта, имитирующих мозг и дающих прогнозируемые ответы, для дальнейшей монетизации существования Оззи. И я полагаю, что в определенный момент в карьере артиста он практически становится карикатурой на самого себя. В данном случае остается только сама карикатура, а человек, к сожалению, умер и больше не с нами. Так что в некотором смысле это немного похоже на привидения, потому что я считаю, что ИИ создаст, так сказать, эхо Оззи. И это касается не только Оззи, вне всякого сомнения. Вероятно, будет такой и Фредди [Меркьюри]… Но я полагаю, что сфотографироваться с ним и повеселиться — в этом нет ничего страшного. Я считаю, что это чертовски нагло, если вдруг в фильме за определенную плату появляется аватар умершей рок-звезды. вот что чертовски нагло, не так ли?»




