30 май 2026



Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»



ROGER DALTREY в недавнем интервью Rolling Stone на вопрос о том, как он оценивает наследие THE WHO и в чём он и его коллеги по группе преуспели больше всех, ответил:



«Мы просто отличались от всех остальных. Американцы не очень хорошо знакомы с THE WHO начала 60-х, но, как недавно сказал в одном журнале барабанщик DEEP PURPLE: „THE WHO всё это затеяли“. Мы были первой хэви-металл-группой.



Джим Маршалл изобрел 4×12 [акустическую колонку], 100-ваттный стек для [гитариста THE WHO] Pete Townshend. Все то разбивание гитар, которым прославился Джими Хендрикс, в его стиле, было в первую очередь скопировано у Pete Townshend. И первая рок-опера, конечно, именно мы подняли рок, можно сказать, до небес. Мы делали все это раньше всех, но в долгосрочной перспективе это не имеет значения».







