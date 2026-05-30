Новости
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 41
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 24
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
|||| 30 май 2026

Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»



zoom
ROGER DALTREY в недавнем интервью Rolling Stone на вопрос о том, как он оценивает наследие THE WHO и в чём он и его коллеги по группе преуспели больше всех, ответил:

«Мы просто отличались от всех остальных. Американцы не очень хорошо знакомы с THE WHO начала 60-х, но, как недавно сказал в одном журнале барабанщик DEEP PURPLE: „THE WHO всё это затеяли“. Мы были первой хэви-металл-группой.

Джим Маршалл изобрел 4×12 [акустическую колонку], 100-ваттный стек для [гитариста THE WHO] Pete Townshend. Все то разбивание гитар, которым прославился Джими Хендрикс, в его стиле, было в первую очередь скопировано у Pete Townshend. И первая рок-опера, конечно, именно мы подняли рок, можно сказать, до небес. Мы делали все это раньше всех, но в долгосрочной перспективе это не имеет значения».




КомментарииСкрыть/показать 3 )

30 май 2026
ElectricRetard
Обожаю это дерьмо в духе "Очевидно, что всю музыку, все идеи, все риффы - придумали мы. Но это не имеет значения". И рыбку съесть и нахуй пойти. The Who - старпеский унылый рок, а вот Black Sabbath это щидевр.
Я думал у них только Таунсенд выебистый долбоеб, но видать остальные участники под стать.
30 май 2026
e
evilmarx
Может, они и были в этом всём пионерами, но как-то не впечатлили своими песнями.
31 май 2026
gravitgroove
Жаль, Джек Брюс и Джинджи Бейкер давно превратились в фосфат кальция, а то был бы баттл!
