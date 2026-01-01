Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS



Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS, которое состоялось 27 мая в DVG Club, Kortrijk, Belgium, доступно для просмотра ниже:



01. One On One (JUDAS PRIEST song)

02. Metal Gods (JUDAS PRIEST song)

03. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

04. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

05. Painkiller (JUDAS PRIEST song)

06. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

07. Guitar Solo

08. Hellfire Thunderbolt (KK'S PRIEST song)

09. A Touch Of Evil (JUDAS PRIEST song)

10. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

11. Jugulator (JUDAS PRIEST song)

12. One More Shot At Glory (KK'S PRIEST song)

13. Drum Solo

14. Living After Midnight (JUDAS PRIEST song)

15. Cheater (JUDAS PRIEST song)

16. The Hellion / Electric Eye (JUDAS PRIEST song)

17. Heaven And Hell (BLACK SABBATH cover)







