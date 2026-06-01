*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 50
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Pantera

1 июн 2026 : 		 CHARLIE BENANTE надеется на новую музыку PANTERA

31 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE хотел бы выпустить концертный альбом PANTERA

24 мар 2026 : 		 Бывший вокалист PANTERA призывает послушать эти альбомы

7 фев 2026 : 		 Думает ли PANTERA о новой музыке?

31 дек 2025 : 		 JASON MCMASTER мог оказаться в PANTERA

4 дек 2025 : 		 Книга о PANTERA выйдет весной

14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур
CHARLIE BENANTE надеется на новую музыку PANTERA



CHARLIE BENANTE в рамках интервью в подкасте Talk Is Jericho спросили, сможет ли он и Zakk сочинить что-то новое в стилистике PANTERA:

«Да как да пальца. Но я просто пока не знаю, в этом ли направлении все пойдет. Я надеюсь, что в какой-то момент так все и будет. Посмотрим. На самом деле, все зависит от Phil'a и Rex'a — в каком направлении они хотят двигаться. Zakk и я просто участвуем в этом процессе и [помогаем], чем можем».

Charlie также рассказал о своем подходе к игре на барабанах в PANTERA по сравнению с тем, как он играет в ANTHRAX:

«Полагаю, все дело в том, что люди этого не осознают, но стиль игры на барабанах ANTHRAX, или игра на барабанах в ANTHRAX, очень насыщен. Стиль игры Винни [Пола Эбботта, покойного барабанщика PANTERA] — я называю его «основой» PANTERA, потому что когда Винни делал что-то с изюминкой, это как: «Вау, это реально круто. Вот это и есть его фирменный рифф». Будь то «Becoming» или «Cowboys From Hell», это типичный рифф Винни. Я ни за что не стал бы заменять это чем-то слишком насыщенным. Я придерживался именно того, что делал Винни. И я уже много раз говорил, что конфигурация барабанной установки точно такая же, как у Винни, так что я не могу отклоняться и играть что-то другое. Я придерживаюсь его партий. И я полагаю, что Phil и Rex уважают меня за это. Я знаю, что это так, потому что Rex иногда закрывает глаза, и создается впечатление, будто он играет с Винни. И он мне это тоже говорил. То же самое и с Phil'ом. Они хотят слышать то, что слышали раньше. Так что я не собираюсь вмешиваться и что-то менять. Я играю именно так, как они этого хотят».




1 июн 2026
gravitgroove
Зная то, что писал и пишет Уаилд, есть большая уверенность, что у них силенок не хватит создать продолжение Revenge of steel и риффы типа i will cast a shadow, но все равно, удачи им в этом эксперименте.
1 июн 2026
father
gravitgroove, можно нейронкой напилить риффцов в стиле Пантеры, переиграть их живьём и выдать за бережно сохранённое наследие Даймбега, найденное на старых демо-кассетах. Ещё можно назвать это всё "данью памяти братьям" и заявить, что воздали должное, подарив людям возможность услышать утерянные шедевры.
1 июн 2026
Орион
"Мы с Закком надеялись на новую музыку. Мы молились Братьям, чтобы они дали нам какой-нибудь ориентир! И однажды ночью мы с Закком лежали в кровати и обсуждали, как мы ещё не чествовали Братьев, и внезапно уснули и увидели сон, в котором Братья снизошли, и Даймбэг научил Закка играть новые риффы, а Винни обучал меня новым партиям ударным. Эти риффы и эти ударные посланы нам Братьями, ибо молитвы наши были услышаны".
*Голос из соседней комнаты: "Генерация трека завершена. Хотите услышать его в стиле регги, или вам нужно помочь с разбором партитур?"
1 июн 2026
M
Mike Barlow
Никогда в жизни не смог (и наверное не смогу, ибо никто не молодеет), дослушать хоть альбом, который Уайлд сделал без Осборна.
Рекс вроде вообще не композитор, Ансельмо ну такое себе.
Кто Чарли сам сочинит альбом в духе Пантеры?
1 июн 2026
K
Kiskenbassker
Anthrax уже пытались в грув-метал в 90-е годы. Даже Даймбэга на соло приглашали. В итоге чуть не загнулись, пришлось некрасиво выкинуть Буша и попросить назад Белладонну, чтобы выжить. Сомневаюсь, что у Чарли получится написать новый альбом Pantera.
1 июн 2026
Altair21
А есть ли смысл например? Всё равно старый материал хорошо собирает и качает. Я не фанат сабжа, но их заслуги сложно не заметить так то
