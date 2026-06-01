CHARLIE BENANTE надеется на новую музыку PANTERA



CHARLIE BENANTE в рамках интервью в подкасте Talk Is Jericho спросили, сможет ли он и Zakk сочинить что-то новое в стилистике PANTERA:



«Да как да пальца. Но я просто пока не знаю, в этом ли направлении все пойдет. Я надеюсь, что в какой-то момент так все и будет. Посмотрим. На самом деле, все зависит от Phil'a и Rex'a — в каком направлении они хотят двигаться. Zakk и я просто участвуем в этом процессе и [помогаем], чем можем».



Charlie также рассказал о своем подходе к игре на барабанах в PANTERA по сравнению с тем, как он играет в ANTHRAX:



«Полагаю, все дело в том, что люди этого не осознают, но стиль игры на барабанах ANTHRAX, или игра на барабанах в ANTHRAX, очень насыщен. Стиль игры Винни [Пола Эбботта, покойного барабанщика PANTERA] — я называю его «основой» PANTERA, потому что когда Винни делал что-то с изюминкой, это как: «Вау, это реально круто. Вот это и есть его фирменный рифф». Будь то «Becoming» или «Cowboys From Hell», это типичный рифф Винни. Я ни за что не стал бы заменять это чем-то слишком насыщенным. Я придерживался именно того, что делал Винни. И я уже много раз говорил, что конфигурация барабанной установки точно такая же, как у Винни, так что я не могу отклоняться и играть что-то другое. Я придерживаюсь его партий. И я полагаю, что Phil и Rex уважают меня за это. Я знаю, что это так, потому что Rex иногда закрывает глаза, и создается впечатление, будто он играет с Винни. И он мне это тоже говорил. То же самое и с Phil'ом. Они хотят слышать то, что слышали раньше. Так что я не собираюсь вмешиваться и что-то менять. Я играю именно так, как они этого хотят».







