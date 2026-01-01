Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 49
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 49
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Five Finger Death Punch

*



1 июн 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый альбом будет ближе к первым трем»

15 май 2026 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

19 янв 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «У нас есть 25 набросков»

4 ноя 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL получили награду

29 окт 2025 : 		 Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый альбом будет ближе к первым трем»



zoom
ZOLTAN BATHORY в недавнем интервью поговорил о недавно выпущенном новом сингле коллектива:

«"Eye Of The Storm" была в первой партии [новых песен, которые мы написали и записали]. Ivan сейчас все еще находится в студии и записывает вокал. Но из того первого набора песен именно эта показалась нам той самой вещью, про которую можно сказать: "Окей, она довольно хорошо показывает, что вас ждет дальше". Это песня, которая может жить на радио. На самом деле она даже немного тяжелее, чем… Ну, скажем так, она слегка раздвигает границы того, что обычно проходит на радио».

После того как ведущий заметил, что "Eye Of The Storm" все равно остается довольно тяжелым синглом для радиоэфира, Bathory согласился:

«Вот в этом и есть странность, которую металл-сообщество не всегда понимает. Слушайте, ребята, если вы хотите, чтобы ваше сообщество было здоровым, большим и продолжало расти, вам нужны группы вроде DISTURBED, FIVE FINGER DEATH PUNCH — группы вроде нас, которые находятся где-то посередине. У нас есть песни, которые могут существовать на радио.

Но и тут есть предел. Люди едут на работу, слушают музыку. Они же не хотят попасть в аварию. Они не хотят услышать что-то и сказать: "Какого черта происходит? Что это вообще такое?" Так что с их точки зрения это тяжелая песня. Если посмотреть на средний уровень тяжести того, что сейчас звучит на радио, то она действительно немного тяжелее.

Но реакция оказалась огромной. Ее крутят везде. А это значит, что аудитория к этому готова. Радиослушатели принимают такую музыку. Песня показывает отличные результаты. И она дает людям довольно точное представление о том, что их ждет дальше».

Говоря о том, чего поклонникам ждать от нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH, Zoltan сказал:

«Этот альбом в каком-то смысле возвращается к первым трем пластинкам. Те первые три альбома были более агрессивными... Так что баланс немного изменился. Чуть больше гитар, немного меньше барабанов, немного меньше вокала. Мы слегка сместили акценты, и из-за этого материал звучит грубее.

И мы подумали: "Окей, "Eye Of The Storm" — идеальная песня, чтобы представить новый альбом". Конечно, там есть вещи намного тяжелее. Но у нас всегда есть и несколько более легких композиций, потому что идея в том, чтобы показать полную картину.

Если я просто дам вам 14 сверхтяжелых песен, для меня это будет слишком скучно. Может быть, кому-то такое нравится — не знаю. Но для меня это одна и та же энергия без каких-либо изменений. Мне нравятся американские горки.

Я так и смотрю на альбом. Нужно две, три, четыре более легкие песни. Нужно четыре-пять среднетемповых вещей — вот к этой категории и относится нынешний сингл, это наша золотая середина. И нужны настоящие боевики. Такие песни, которые, когда включаются, активируют людям стоматологическую страховку в мош-пите...

Вот примерно такая картина. И эта песня находится как раз посередине того диапазона, который будет представлен на альбоме».

Zoltan также ответил на критику со стороны тех, кто считает, что песни FIVE FINGER DEATH PUNCH строятся по одной формуле и звучат одинаково.

«IRON MAIDEN, AC/DC, мы — все эти группы развиваются. Песни не одинаковые. Люди говорят: "Да это все одно и то же". Но это не так.

Приведу пример. Если вы знаток пива, вы пьете пиво и можете отличить один сорт эля от другого. Вы понимаете нюансы. Или если вы ценитель вина, вы можете отличить вино из Испании от вина из Франции или Америки. Потому что вы разбираетесь в этом.

Точно так же и с металлом. Особенно если у вас есть любимая группа. Для вас AC/DC не звучат одинаково, потому что вы знаете эту группу вдоль и поперек. Вы понимаете разницу. То же самое с IRON MAIDEN или любой другой группой.

А человек со стороны, случайный слушатель, как случайный любитель пива, скажет: "Ну это просто пиво". Или: "Это просто вино". Он не видит разницы. "Да одно и то же".

Нет, не одно и то же.

Так что если вы фанат группы, вы определенно замечаете развитие. Если же вы случайный слушатель, тогда я понимаю, почему вам может казаться, что все одинаково. Точно так же некоторые говорят: "Ну AC/DC играют один и тот же рифф". Нет, это не так. Но для случайного слушателя — да, может казаться именно так.

Поэтому на каждом альбоме у нас есть часть материала, когда мы можем позволить себе рискнуть и сделать две-три песни более прогрессивными — такими, какие я раньше, возможно, не написал бы. Но нельзя делать пять таких песен подряд, потому что тогда весь альбом полностью сместится в другую сторону. У нас всегда есть идея баланса. Мы его буквально готовим, как блюдо.

На каждом альбоме обязательно должно быть четыре, пять, шесть песен, которые являются чистым FIVE FINGER DEATH PUNCH. Именно за это нас любят фанаты. Это наш фирменный звук. Мы обязаны его дать.

И это не значит, что я прихожу в студию и говорю себе: "Так, сейчас я обязан написать такую песню". Нет. Это выходит совершенно естественно. Так мы звучим. Поэтому пять-шесть-семь песен будут классическим звучанием DEATH PUNCH.

Потом добавляешь три-четыре по-настоящему тяжелые вещи. Потом пару почти балладных композиций. И в итоге получаешь ровную поверхность, где представлены все стороны группы, а не одна-единственная краска.

Если я дам вам альбом из 14 сверхтяжелых песен — ну, есть группы, которые так делают, и прекрасно. Но я не поклонник такого подхода. Мне нравится разнообразие.

Это как составлять сет-лист концерта. Даже порядок песен на альбоме имеет значение — какая идет после какой. Точно так же, как на концерте: вы же не будете открывать шоу балладой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом