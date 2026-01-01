DEVIN TOWNSEND: «Мне рано пока рассуждать, плох ли ИИ или хорош»



DEVIN TOWNSEND отвечая на вопрос, как он относится к искусственному интеллекту и считает ли, что он «действительно представляет опасность для музыкантов», сказал:



«Ну, что я чувствую по этому поводу? Для меня пока еще слишком рано, чтобы до конца осознать, что именно я чувствую. Но вот что я понял благодаря этому: мои перфекционистские замашки в прошлом, столкнувшись с идеальными изображениями — технически идеальными изображениями, на которые способен ИИ, — заставили меня взглянуть на многое иначе. Пара запросов — и можно сделать из METALLICA фанк-группу, причем это будет звучать убедительно. Или ты просто вводишь набор слов, и получаешь художественное изображение с такой точностью, на создание которой у обычного человека ушел бы год.



Это заставило меня осознать то, что наша ценность как творцов гораздо меньше связана с тем совершенством, за которым мы гоняемся, и гораздо больше — с нашей природой. Если мы способны с определенной уверенностью и авторитетом показать свою настоящую сущность, включая несовершенства, ошибки, все эти шероховатости и человеческий аспект, тогда ИИ становится прекрасным зеркалом, показывающим, что действительно важно в человеческом искусстве.



И я думаю, что в каком-то смысле это можно описать как борьбу. Борьбу за то, чтобы продолжать идти вперед. Борьбу за то, чтобы найти рациональное объяснение любому творческому пути, который, казалось бы, противоречит самой по себе абстрактной природе существования. Мне кажется, что скорость и совершенство ИИ буквально высветили то, что по-настоящему ценно в человеческом творчестве».



Devin, чей масштабный оркестрово-металлический опус «The Moth» вышел 29 мая на InsideOut Music, продолжил:



«Поначалу я не думал, что это настолько серьезная тема. Я нанял аниматора, чтобы он полностью нарисовал историю “The Moth” в формате традиционной рисованной анимации. Но его жизнь пошла под откос: он впал в тяжелую депрессию и просто исчез с радаров. Поэтому в конце концов мне пришлось искать деньги, чтобы заплатить кому-то за создание визуального сопровождения для шоу, и они использовали ИИ. И нас за это очень жестко раскритиковали.



Все, что я могу сказать: я заплатил человеку большие деньги за эту работу, и в результате мы усвоили урок. Так что теперь, двигаясь дальше, любой ИИ, который используется в нашей работе, либо применяется без моего ведома, либо это какой-то визуальный эффект или что-то в этом роде. Но для меня эта тема остается довольно спорной, и я все еще сам не до конца понимаю, как к ней относиться».



Развивая мысль о том, как за последние месяцы изменилось его отношение к ИИ в музыке, Devin сказал:



«Это почти как если бы то совершенство, к которому я стремился как музыкант, в тот момент, когда я наконец увидел и услышал, как выглядит и звучит техническое совершенство, заставило меня подумать: “Хм... а ведь это оставляет меня равнодушным”.



Та легкость, с которой ИИ достигает этого совершенства, делает всю мою прежнюю борьбу за идеальный результат просто нелепой. Поэтому теперь фокус гораздо сильнее смещается на сам процесс. Гораздо больше внимания уделяется тому, что вообще заставляет нас творить. Вот это теперь действительно ценно. Гораздо ценнее, чем совершенство.



И это хорошо».







