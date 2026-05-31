SIX FEET UNDER поменяли ударника



SIX FEET UNDER сообщили об уходе Marco Pitruzzella, место которого занял Ruston Grosse (MASTER, SKELETAL REMAINS):



«Мы хотели бы сообщить всем нашим поклонникам по всему миру, что мы просто в восторге от того, что на следующей неделе начинаем наше европейское турне, которое станет стартом нашего насыщенного летнего гастрольного графика, продлившегося до осени и завершающегося в Южной Америке в октябре-ноябре. Мы также хотели бы, чтобы вы помогли нам поприветствовать нашего нового барабанщика!! Это Ruston Grosse, который ранее работал с MASTER и другими группами! Мы работаем с ним уже несколько месяцев, готовясь к туру, а официально — с начала мая, после того как мы расстались с Marco Pitruzzella.



Все в группе очень взволнованы этой новой главой в истории SIX FEET UNDER и тяжелым грувом, который Ruston привносит в ритм-секцию!! Он просто зверь! И отличный парень.



Увидимся со сцены, СКОРО!!!»



Ruston добавил в отдельном сообщении: «Я чертовски взволнован тем, что смогу вместе с ребятами разгромить толпу в этих предстоящих атаках!!! Для меня честь делить сцену с Chris, Jack, Ray, & Jeff, а также заменить лорда Marco.



Тащите свои задницы на концерт или фестиваль и готовьтесь к тому, что вас раздавят, потому что, позвольте вам сказать… WAR IS COMING!!!»







