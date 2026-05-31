Six Feet Under

31 май 2026 : 		 SIX FEET UNDER поменяли ударника

28 апр 2026 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

24 апр 2026 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

7 апр 2026 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

24 мар 2026 : 		 JACK OWEN о дружбе с вокалистом SIX FEET UNDER

11 мар 2026 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

19 ноя 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»

22 окт 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»

14 сен 2025 : 		 SIX FEET UNDER отменили тур

31 авг 2025 : 		 Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит

17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом
SIX FEET UNDER поменяли ударника



SIX FEET UNDER сообщили об уходе Marco Pitruzzella, место которого занял Ruston Grosse (MASTER, SKELETAL REMAINS):

«Мы хотели бы сообщить всем нашим поклонникам по всему миру, что мы просто в восторге от того, что на следующей неделе начинаем наше европейское турне, которое станет стартом нашего насыщенного летнего гастрольного графика, продлившегося до осени и завершающегося в Южной Америке в октябре-ноябре. Мы также хотели бы, чтобы вы помогли нам поприветствовать нашего нового барабанщика!! Это Ruston Grosse, который ранее работал с MASTER и другими группами! Мы работаем с ним уже несколько месяцев, готовясь к туру, а официально — с начала мая, после того как мы расстались с Marco Pitruzzella.

Все в группе очень взволнованы этой новой главой в истории SIX FEET UNDER и тяжелым грувом, который Ruston привносит в ритм-секцию!! Он просто зверь! И отличный парень.

Увидимся со сцены, СКОРО!!!»

Ruston добавил в отдельном сообщении: «Я чертовски взволнован тем, что смогу вместе с ребятами разгромить толпу в этих предстоящих атаках!!! Для меня честь делить сцену с Chris, Jack, Ray, & Jeff, а также заменить лорда Marco.

Тащите свои задницы на концерт или фестиваль и готовьтесь к тому, что вас раздавят, потому что, позвольте вам сказать… WAR IS COMING!!!»




31 май 2026
dark_medieval_times
Давно пора было заменить этого Marco, а то он вроде и старается играть но только не на концертах SFU.
 

