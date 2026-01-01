Snot

2 июн 2026 : 		 Бывший гитарист SNOT и SEVENDUST перенес сердечный приступ

19 май 2026 : 		 Гитарист SNOT надеется на новый альбом в 2027

6 май 2026 : 		 У SNOT есть уже восемь новых песен

24 апр 2026 : 		 SNOT продолжают работу над альбомом

13 янв 2026 : 		 SNOT записали пять песен

7 дек 2025 : 		 Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой
Бывший гитарист SNOT и SEVENDUST перенес сердечный приступ



Для бывшего гитариста SNOT и SEVENDUST Sonny Mayo был запущен благотворительный сбор через сервис Meal Train. Недавно музыкант перенёс сердечный приступ и сейчас восстанавливается после экстренной операции по тройному аортокоронарному шунтированию.

Организатор сбора Megan Wright написала:

«Наш дорогой друг Sonny перенёс сердечный приступ и операцию по тройному шунтированию, которая спасла ему жизнь. Пожалуйста, поддержите Lara и Sonny в течение ближайших нескольких месяцев, пока он восстанавливается. Первый месяц после возвращения домой потребует от Lara постоянного ухода за ним, а также будет периодом наибольшего риска инфекций и различных заболеваний, поэтому любая помощь с приготовлением и доставкой еды окажет огромную поддержку его восстановлению! Если у вас нет возможности привезти еду, пожалуйста, продолжайте молиться за них!»

Операция аортокоронарного шунтирования, или CABG (Coronary Artery Bypass Graft), проводится для улучшения кровоснабжения сердца. Во время операции хирург использует кровеносные сосуды, взятые из других частей тела, чтобы создать обходные пути вокруг повреждённых артерий.

Термин «тройное шунтирование» означает количество коронарных артерий, которые были обойдены в ходе операции. Иными словами, при тройном шунтировании создаются обходные пути для трёх коронарных артерий.




