Бывший гитарист SNOT и SEVENDUST перенес сердечный приступ



Для бывшего гитариста SNOT и SEVENDUST Sonny Mayo был запущен благотворительный сбор через сервис Meal Train. Недавно музыкант перенёс сердечный приступ и сейчас восстанавливается после экстренной операции по тройному аортокоронарному шунтированию.



Организатор сбора Megan Wright написала:



«Наш дорогой друг Sonny перенёс сердечный приступ и операцию по тройному шунтированию, которая спасла ему жизнь. Пожалуйста, поддержите Lara и Sonny в течение ближайших нескольких месяцев, пока он восстанавливается. Первый месяц после возвращения домой потребует от Lara постоянного ухода за ним, а также будет периодом наибольшего риска инфекций и различных заболеваний, поэтому любая помощь с приготовлением и доставкой еды окажет огромную поддержку его восстановлению! Если у вас нет возможности привезти еду, пожалуйста, продолжайте молиться за них!»



Операция аортокоронарного шунтирования, или CABG (Coronary Artery Bypass Graft), проводится для улучшения кровоснабжения сердца. Во время операции хирург использует кровеносные сосуды, взятые из других частей тела, чтобы создать обходные пути вокруг повреждённых артерий.



Термин «тройное шунтирование» означает количество коронарных артерий, которые были обойдены в ходе операции. Иными словами, при тройном шунтировании создаются обходные пути для трёх коронарных артерий.







