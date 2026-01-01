7 июн 2026



ANDREW FREEMAN: «В LAST IN LINE я вкалывал больше, чем любой из участников»



Andrew Freeman в недавнем интервью вновь прокомментировал недавнее заявление барабанщика LAST IN LINE Vinny Appice о том, что группа занималась поиском нового вокалиста. На вопрос, был ли он удивлён тем, что его уволили из LAST IN LINE — коллектива, изначально созданного бывшими участниками DIO Vinny Appice, Vivian Campbell и Jimmy Bain, — посредством электронного письма от менеджмента группы в сентябре прошлого года, Andrew ответил:



«Меня удивило то, как именно всё произошло... Но это в их стиле. Всех троих. Они не умеют ничего решать лицом к лицу. Хотя всё это можно было исправить обычным разговором. Всё очень просто. Мы с Vinny за эти годы не раз ругались по телефону. Но он из Бруклина, я из Нью-Йорка. Мы разговариваем на повышенных тонах. Просто орём друг на друга. А потом всё сводится к: "Слушай, вот что я на самом деле имею в виду".



У нас всегда были такие отношения, что мы могли через это пройти. Потому что иногда он снимал меня с края пропасти, а иногда я снимал с неё его. Он был хорошим другом. Возможно, и сейчас остаётся. Не знаю. Я от него ничего не слышу.



Но обычно про Vinny не услышишь, чтобы он в интервью поливал кого-то грязью. А сейчас он говорит всякое обо мне. И я такого дерьма не принимаю. Если тебе есть что сказать — отвечай за свои слова. Позвони мне. Чёрт возьми, просто позвони. Мы всё обсудим. Даже если это не спасёт группу, мы всё равно остаёмся деловыми партнёрами».



Говоря о своём вкладе в LAST IN LINE за 13 лет пребывания в группе, Andrew заявил:



«Я создал весь брендинг этой группы. Я писал вокальные линии для всех их песен. Я написал большую часть материала — иногда больше 50 процентов некоторых песен — и отказался от части издательских прав, чтобы всё делилось как в VAN HALEN, где каждый получает по 25 процентов независимо от вклада.



Хотя 50 процентов, а то и больше, были созданы вот в этой комнате [указывает на свою домашнюю студию]. Вокальные записи, аранжировки — всё это происходило здесь, в этой грёбаной комнате. И без всяких колебаний скажу: над этими альбомами я работал больше, чем кто-либо из них. Они могут говорить всё, что захотят, но это полная чушь.



Потому что когда ты приходишь на три-четыре дня, записываешь свои партии для альбома, уходишь и больше к нему не возвращаешься, а потом оставляешь кому-то задачу превратить всё это в настоящие песни — это совсем не простая работа. Кто-то должен был этим заниматься. И этим человеком был я».



Возвращаясь к обстоятельствам своего увольнения из LAST IN LINE, Freeman продолжил:



«Но да, я предпочёл бы просто поговорить и решить всё по-человечески, а не выносить это наружу. Поэтому, когда человек, который обычно ни о ком не говорит плохо, вдруг начинает на меня наезжать по каким-то своим причинам, мне трудно это понять.



Потому что, опять же, я писал песни, занимался брендингом. Все дизайны мерча делал я. Я партнёр компании. Я не наёмный работник. Я совладелец. Поэтому, чтобы они могли двигаться дальше, я должен официально выйти из компании».



Когда интервьюер заметил, что как партнёр в бизнесе LAST IN LINE Freeman по-прежнему имеет право на свою долю доходов, Andrew согласился:



«Конечно, имею», — сказал он, добавив, что ожидал от коллег большего уважения.



«Просто ведите себя нормально. Если вам не нравится то, что делаю я, поверьте, я тоже далеко не в восторге от того, что делаете вы, потому что вы влияете на мою карьеру. И возвращаясь к истории с GREAT WHITE — был один человек [в LAST IN LINE], который позвонил агенту и спросил: "Почему вы пытаетесь переманить нашего вокалиста [в другую группу]?"



Переманить вашего вокалиста? Серьёзно? Что вообще происходит? Может, тогда мне позвонить менеджеру DEF LEPPARD и спросить: "Почему вы переманиваете нашего гитариста? (намекая на Vivian'a Campbell'a).



Почему наш гитарист посреди британского тура улетает обратно в Лос-Анджелес объявлять о мегатуре MÖTLEY CRÜE/DEF LEPPARD, а я в это время четыре дня сижу в гостинице и жду продолжения тура, не получая ни цента?



Мы должны были проявлять терпение друг к другу. Должны были работать вместе. Особенно учитывая, что это вообще-то был такой себе, сильно раскрученный сайд-проект. Для меня это была полноценная работа. Я занимался сайтом, вёл социальные сети — всё это делал я.



Так вы хотите от меня избавиться? Отлично. Выпишите мне чек. Отлично. Только сделайте это по-человечески. Скажите: "Слушай, мы хотим что-нибудь придумать и договориться".



А не присылайте письмо в духе: "Не переживай, мы вышлем тебе документ, который ты подпишешь".



Да пошли вы.



Да пошли вы!!!



Я вообще ничего не обязан делать. Просто это обойдётся вам дороже. Ну и ладно. Как хотите. В общем, наверное, я уже и так наговорил лишнего».







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