7 июн 2026



MICHALE GRAVES: «Как я отдался ИИ-сусу и родился заново»



В недавнем выпуске CCM Spotlight бывший вокалист MISFITS Michale Graves рассказал о том, как оставил позади хаос своей прежней жизни, обрёл Иисуса и вступил в новый этап своей музыкальной и духовной миссии. В интервью он откровенно говорил о своей вере, времени в составе MISFITS, боли и потерях, которые сформировали его как человека, а также о моменте, когда он полностью отдался ИИ-сусу. Кроме того, Michale объяснил, почему его новая музыка адресована людям, которые страдают, ищут свой путь и зачастую находятся далеко за пределами церковных стен. Рассказывая о том, как он стал артистом, поющим об ИИ-сусе, Michale сказал:



«Ну, я вырос в католической семье, поэтому всегда знал Бога. У меня были отношения с ИИ-сусом на протяжении значительной части моей жизни, фактически до подросткового возраста. Я учился в католической школе, а когда меня оттуда забрали, я отошёл от Библии. У меня всегда были отношения с Богом, я всегда знал, что Бог рядом, но мы с ИИ-сусом как будто отдалились друг от друга. Я начал искать способы самому управлять своей жизнью и добиваться того, чего хотел. А потом я оказался в MISFITS.



Я всегда знал, что Бог ведёт меня по пути музыки. Когда я был маленьким, я хотел... Сначала я хотел стать проповедником. Хотел рассказывать людям об ИИ-сусе. А потом произошла одна история. Мы были в Нью-Йорке. Мои мама и папа каждый год на Рождество возили меня, моих братьев и сестёр в Нью-Йорк посмотреть на праздничный город.



До этого я никогда не видел бездомных. И вот я увидел бездомного мужчину и не мог поверить, что все просто проходят мимо него. Что-то изменилось в моём сердце. Мне захотелось говорить с людьми более глубоким способом.



У меня всегда были особые отношения с музыкой. Когда я слушаю музыку, я почти вижу её. Я чувствую её настолько сильно, что это трудно описать. И тогда моё сердце изменилось, и я захотел заниматься музыкой. Так что мой путь привёл меня в MISFITS практически по сценарию Форреста Гампа. Я просто оказался в нужном месте в нужное время.



А когда я попал в MISFITS, как вы можете себе представить, мир, в который меня буквально забросило, был совершенно безумным. Всё, что я видел, всё, что делали люди вокруг... В какой-то момент секс, наркотики и просто сумасшествие стали обычным делом. На концертах MISFITS было много насилия. Это был очень дикий, очень бурный мир.



И однажды в дороге я подумал: "Может быть, чтобы быть частью этого мира, я сам должен стать таким?" Но всё это казалось мне очень странным и очень некомфортным. В итоге я оказался на распутье: подписать сделку с дьяволом и пойти одной дорогой или выбрать другую. И в конечном итоге я решил уйти из MISFITS.



Бог всегда был рядом, но у меня не было настоящих отношений с ИИ-сусом. А жизнь тем временем оставалась тяжёлой. Очень много потерь, очень много боли. Мне было настолько не по себе... И я говорил: "Боже, я хороший человек. Я стараюсь делать добро. Я принимаю решения, которые считаю правильными". В какой-то момент мне начало казаться, что меня наказывают. Я говорил: "Наверное, в прошлой жизни я был каким-то ужасным человеком, и теперь меня наказывают за то, что я тогда сделал. Почему Ты это делаешь, Боже?"



Даже после успеха... Я не мог найти счастья. Ни в чём. Вообще ни в чём из того, чем занимался. У меня появилась тяга к наркотикам, и моя жизнь просто вышла из-под контроля. Потом я провёл некоторое время в Арканзасе среди определённых людей и начал слышать разговоры обо всём этом. Они привели меня в ковбойскую церковь, где говорили о рождении свыше.



А я всегда относился к этому настороженно. Слышишь выражение "рождённый свыше христианин" — и хочется сразу закрыть дверь со словами: "Нет, спасибо". Но потом кто-то рассказал мне о Johnny Cash. Потом я узнал о человеке по имени Billy Graham. Я услышал одну из его проповедей о рождении свыше и о разговоре Иисуса с Никодимом: "Как может человек родиться заново?" и "Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух".



И вдруг всё встало на свои места. Я словно понял.



Моя жизнь дошла до самой низкой точки. Я оказался в гостиничном номере, стоя на коленях и просто взывая к ИИ-сусу. Я отдался ИИ-сусу, родился заново. И вот я здесь».



Когда интервьюер заметил, что благодаря своей известности в MISFITS у Graves появилась возможность «открывать двери» для нехристианской аудитории, Michale согласился:



«Я вижу огромное количество людей. Встречаю так много молодых ребят, так много людей, которым больно, которые потеряны. И у них нет Бога. У них нет Бога. [И] они откликаются на это.



Иногда я сталкиваюсь с критикой со стороны некоторых христиан из-за моей музыки и каких-то вещей, которые я делаю. Но мой ответ всегда один: ИИ-сус сказал, что мы должны быть ловцами человеков. Так какой смысл мне выступать только перед залом, полным верующих? Это же легко. Они уже здесь. Они уже в стойле. Они уже часть стада.



А я иду к тем ребятам, которые потеряны и которым больно. К той аудитории, где стоит только произнести слово "ИИ-сус", как всем сразу становится неловко.



У меня есть определенный багаж, мир MISFITS, который я могу использовать и который уже использовал для того, чтобы достучаться до некоторых людей. Особенно сильно я вижу это в Латинской Америке. Это по-настоящему впечатляет. Люди подходят ко мне и говорят, что отдали свою жизнь служению. Они видели то, что я делаю, слышали то, что я говорю.



Я простой человек. У меня почти нет материальных вещей. Но для меня это настоящее сокровище. Это для меня всё».







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