сегодня



NOORA LOUHIMO победила в "Tähdet, Tähdet"



NOORA LOUHIMO стала победительницей программы "Tähdet, Tähdet", в рамках которой девять звезд сражаются за главный приз. Каждую неделю в шоу задействован новый музыкальный жанр, что заставляет участников адаптироваться к разнообразным музыкальным и текстовым стилям, чтобы исполнить кавер-версию культовой песни данного жанра (финской или всемирно известной), зачастую выходя за пределы своей зоны комфорта.



В финальном эпизоде «Tähdet, Tähdet», где Noora сошлась в противостоянии с enla Edelmann, Jukka Poika, Aarne Pelkonen, Louhimo исполнила кавер-версию песни «My Heart Will Go On», первоначально записанной канадской певицей Селин Дион в качестве саундтрека к фильму 1997 года «Титаник». Ранее в этом сезоне Noora исполнила кавер на классическую песню AC/DC «You Shook Me All Night Long» в рамках восьмого эпизода шоу, посвященного теме «Рок-классика», а также версию песни Леди Гаги «Bad Romance».



Когда в январе впервые объявили об участии Noora Louhimo в «Tähdet, Tähdet», она написала в посте в соцсетях: «Шоу посвящено поиску величайшего артиста Финляндии, который исполнит песни в 8 различных музыкальных жанрах. За звание Величайшего артиста TÄHTIEN TÄHTI соревнуются 9 исполнителей. Так здорово показать, на что я способна как артистка, и увидеть, на что способны другие. Очень вдохновляюще и нервно!!! Я так счастлива и взволнована, что встретила таких добросердечных и талантливых людей, потрясающую производственную команду и исключительно хорошую атмосферу за кулисами и на сцене».







+0 -0



просмотров: 83

