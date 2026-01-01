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*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
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У GREAT WHITE есть три новые песни



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Mark Kendall в недавнем интервью подтвердил, что GREAT WHITE активно работают над новым материалом. На вопрос о том, есть ли у команды уже что-то законченное, он сказал:

«У нас есть три полностью готовые вещи, но записано уже семь. Это только у меня и у него. У остальных ребят тоже есть материал — у Michael Lardie целая куча идей. Так что если всё сложить вместе, то у нас, наверное, песен 16 или 17 наберётся. Не все закончены, не все доведены до конца, но у меня есть три вещи, которые уже готовы. Мы даже играли их на саундчеках и всё такое. Пока ещё не всё высечено в камне, но основные идеи уже есть».

Говоря о том, как обычно рождаются песни GREAT WHITE, Mark сказал:

«Я просто показываю им рифф на саундчеке, и они сразу подхватывают, начинают играть вместе. И по груву довольно быстро понимаешь, сработает это или нет. Я разговариваю через музыку. Мне даже не нужно говорить: "Эй, зацените эту идею". Я просто начинаю играть, и все остальные тут же подключаются».

На тему того, каково было работать с Carlisle, Kendall сказал:

«Он уже почти четыре года в группе. Он просто офигенный, и для нас это настоящее благословение — продолжать всё это дело. Наши фанаты чертовски преданные. Это просто невероятно. Куда бы мы ни приехали, перед сценой всегда полно народа. Так что мы действительно отлично проводим время».

После того как ведущий отметил, что Carlisle значительно моложе остальных участников GREAT WHITE и, вероятно, возвращает группе часть той страсти и энергии, которая была у них в самом начале, Kendall согласился:

«О да. Не говоря уже о том, что в каком-то смысле он "стар душой". Это вообще удивительно. Он настолько органично вписался в команду. И внешне, и по тому, как он поёт, он подходит группе просто идеально. Даже на фотосессиях это не выглядит странно. Не так, будто он стоит рядом с CROSBY, STILLS & NASH или THE ROLLING STONES, понимаешь. Поэтому довольно удивительно, насколько хорошо он вписался, учитывая, какой он молодой. Ему едва за 30.

Так что все просто здорово. И песни он поёт идеально. В этом плане для группы всё складывается отлично, потому что люди приходят на концерт и говорят: "Вот именно так это и звучало по радио всю мою жизнь". Так что с этой стороны всё работает как надо.

Но мы ещё и новую музыку записываем в студии, и на новом материале он звучит просто потрясающе. Поэтому мы очень рады, что он в команде... Наконец-то, спустя все эти годы, у нас есть вокалист, который действительно великолепен. Мы не просто соглашаемся на компромиссный вариант. Этот парень реально крут, и поэтому работать стало по-настоящему весело».

На вопрос, считает ли он, что музыкальное направление GREAT WHITE изменилось после прихода Carlisle, Mark ответил:

«Совсем нет. Мы просто пишем лучшие песни, на какие способны, а лучшие из них попадают на альбом. Так было всегда. Ничего не изменилось. Он рокер восьмидесятых до мозга костей. До этого играл во всевозможных кавер-группах, исполняя музыку нашего типа. Так что он полностью в теме».

Говоря о выступлениях Brett на сцене, Mark сказал:

«У него убойная энергетика. Он не действует по сценарию. То есть между песнями он прекрасно знает, как завести публику. Это у него получается совершенно естественно. И он реально любит фанатов. Его вообще ничего не выбивает из колеи. Он всегда находится в моменте, уважительно относится к людям. Он доволен своей ролью в группе.

Да, на сцене у него просто море энергии, и каждый вечер он поёт идеально. Он обожает всю эту музыку восьмидесятых и при этом действительно очень талантлив. Когда я показываю ему новый материал, он сразу включается в работу. Он моментально всё схватывает, понимаешь? В этом смысле он просто отличный музыкант.

А живьём он вообще носится по всей сцене. Невероятная зажигалка. И в обычной жизни он тоже отличный парень, с которым приятно находиться рядом».




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