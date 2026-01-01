ALICE COOPER об искусственном интеллекте: «Тут нет эмоций и души»



ALICE COOPER в программе «Trunk Nation With Eddie Trunk» на SiriusXM поговорил об искусственном интеллекте:



«Дело вот в чём. Я мог бы прямо сейчас создать рок-звезду. Я мог бы создать Yungblud'a — парня, который по-настоящему привлекателен, крутого рок-н-ролльщика с классным внешним видом. Я мог бы создать парня по имени — неважно — Starboy или что-то в этом роде, и сделать его внешне офигенным. На самом деле его не существует. Я мог бы сказать ИИ: "Я хочу, чтобы он звучал как Том Петти и Фредди Меркьюри. И вот о чём будет альбом. Напиши песни". Можно создать рок-звезду, которой не существует, и альбом, которого не существует. И что произойдёт, если он будет продаваться? Кто получит деньги? ИИ написал песни. Этот парень не имел никакого отношения к творчеству песен. Так кто же получит эти деньги? Им придётся выписать чек на ИИ? Так и будет. Вы увидите, как это произойдёт, потому что парень, который просто попросил ИИ написать песни, сам не сочинял их.



Если бы я мог сказать ИИ написать песню о том, как Eddie Trunk присоединился к THE ROLLING STONES, он написал бы вам отличную песню — за исключением одной вещи. Единственное, чего он не может сделать — он никогда не сможет влюбиться. Ему никогда не разбивали сердце. Он никогда не злился. Он никогда не был счастлив. Он знает только слова. И он знает только то, как соединять слова в предложения. Но у него нет эмоций. У него нет сердца, у него нет чувств, у него нет души, и именно в этом его проблема. Вот почему вы можете выпустить альбом, послушать его и подумать… Вы понимаете, что он не исходит из какого-то внутреннего источника, из сердца, из опыта. Когда это поймут… Я не знаю, что станет с музыкой».







