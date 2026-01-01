2 июн 2026 : 		 ALICE COOPER об искусственном интеллекте: «Тут нет эмоций и души»

18 май 2026 : 		 ALICE COOPER готовит переиздания

17 апр 2026 : 		 ALICE COOPER открыл тур с новой гитаристкой

13 апр 2026 : 		 ALICE COOPER исполнил хит NIRVANA

3 апр 2026 : 		 ALICE COOPER нашел новую гитаристку

22 мар 2026 : 		 Гольф-линейка от ALICE COOPER

16 мар 2026 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет осенью

26 янв 2026 : 		 ALICE COOPER: «Мне 77, и я даю лучшие концерты!»

5 янв 2026 : 		 GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER

27 дек 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оркестром

25 дек 2025 : 		 ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

18 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

15 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава
ALICE COOPER об искусственном интеллекте: «Тут нет эмоций и души»



ALICE COOPER в программе «Trunk Nation With Eddie Trunk» на SiriusXM поговорил об искусственном интеллекте:

«Дело вот в чём. Я мог бы прямо сейчас создать рок-звезду. Я мог бы создать Yungblud'a — парня, который по-настоящему привлекателен, крутого рок-н-ролльщика с классным внешним видом. Я мог бы создать парня по имени — неважно — Starboy или что-то в этом роде, и сделать его внешне офигенным. На самом деле его не существует. Я мог бы сказать ИИ: "Я хочу, чтобы он звучал как Том Петти и Фредди Меркьюри. И вот о чём будет альбом. Напиши песни". Можно создать рок-звезду, которой не существует, и альбом, которого не существует. И что произойдёт, если он будет продаваться? Кто получит деньги? ИИ написал песни. Этот парень не имел никакого отношения к творчеству песен. Так кто же получит эти деньги? Им придётся выписать чек на ИИ? Так и будет. Вы увидите, как это произойдёт, потому что парень, который просто попросил ИИ написать песни, сам не сочинял их.

Если бы я мог сказать ИИ написать песню о том, как Eddie Trunk присоединился к THE ROLLING STONES, он написал бы вам отличную песню — за исключением одной вещи. Единственное, чего он не может сделать — он никогда не сможет влюбиться. Ему никогда не разбивали сердце. Он никогда не злился. Он никогда не был счастлив. Он знает только слова. И он знает только то, как соединять слова в предложения. Но у него нет эмоций. У него нет сердца, у него нет чувств, у него нет души, и именно в этом его проблема. Вот почему вы можете выпустить альбом, послушать его и подумать… Вы понимаете, что он не исходит из какого-то внутреннего источника, из сердца, из опыта. Когда это поймут… Я не знаю, что станет с музыкой».




