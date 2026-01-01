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Вокалист TRIUMPH о новом турне



RIK EMMETT в недавнем интервью рассказал о недавно стартовавшем первом за более чем 30 лет туре легендарных канадских рокеров TRIUMPH. В рамках тура 2026 года к оригинальным участникам TRIUMPH — Rik Emmett и Gil Moore (ударные, вокал) — присоединились гитарист Phil X, барабанщик и клавишник Brent Fitz, а также басист Todd Kerns. Phil X, настоящее имя которого Theofilos Xenidis, является участником BON JOVI и бывшим музыкантом TRIUMPH, тогда как Fitz и Kerns играют в SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS. Оригинальный басист TRIUMPH Mike Levine не участвует в большинстве концертов тура 2026 года после того, как в декабре сообщил, что у него возникла проблема с рукой, которая не позволяет ему «по-настоящему хорошо играть».



После того как ведущий подкаста Thom Jennings заметил, что для Emmett'a, должно быть, «приятно создавать столько воспоминаний для множества людей», которые никогда не видели оригинальный состав TRIUMPH, Rik сказал:



«Да, это так. В каких-то моментах это даже немного ошеломляет, а в других — просто прекрасное празднование радостного шума вместе с этими новыми парнями, всеми этими гармониями, песнями и тем огромным трудом, который мы вложили. И теперь мы получаем эту отдачу в виде публики, которая... И с каждым вечером всё становится только лучше. Вот что ещё важно. Всё продолжает откликаться и расти.



Можете себе представить: когда ты внутри группы и играешь песни с такой длинной историей, ты всё равно ищешь способ вдохнуть в них новую жизнь. И этот процесс сборки заново рок-н-ролльной машины — ты постоянно подкручиваешь болты, регулируешь ремень вентилятора или что-то ещё. Сам этот процесс очень благодарный. Но я уже не молодой человек. И, чёрт возьми, иногда я думаю, что же я творю со своим телом. Артрит определённо жалуется. Во время концерта этого не ощущается — шоу, наоборот, заряжает энергией и буквально оживляет тебя, — но потом, когда сходишь со сцены, думаешь: "Господи, что я только что с собой сделал?"



Сейчас у меня четыре выходных дня. Завтра день переезда обратно в Chicago, но, блин, я сплю по 11–12 часов и ещё днём могу вздремнуть. Так что моё тело явно говорит мне: "Эй, а ты вообще что творишь?"»



Когда интервьюер отметил, что возвращение на арены после десятилетий выступлений в основном на более скромных площадках должно ощущаться как нечто ошеломляющее и «совсем другой зверь», Rik ответил:



«Да. Это очень точное описание. Совсем другой зверь. Но и огромное удовольствие. Эти трое новых парней — настоящая страховочная сетка для нас. И если говорить честно, Gil действительно взялся за дело всерьёз. Мне кажется, он никогда раньше столько не занимался самостоятельно, не репетировал и не подтягивал свою форму, как ради этого тура. Так что находиться с ним на сцене невероятно приятно, потому что он прикладывает усилия так, как никогда раньше.



А потом есть остальные ребята — я называю их "молодые парни". Они даже вставили в сет-лист небольшой фрагмент: перед тем как я пою "24 Hours A Day", они играют кусочек "All The Young Dudes". Такая забавная маленькая шутка. Но это настолько приятно. Это такая замечательная страховочная сетка, и одновременно огромный вызов, потому что мне приходится стараться не отставать от них.



Мне приходится выходить на сцену после того, как Phil X только что отыграл совершенно безумно крутое гитарное соло, и думать: "Ну всё, даже не стоит пытаться с этим соревноваться. Надо просто быть собой — лучшей версией самого себя". И тогда я понимаю: это даже хорошо. Публика получает Phil X, а потом получает Rik'a. И это работает. Но да — это и правда совсем другой зверь.



Это уже не тот TRIUMPH, которым он был раньше. Это TRIUMPH, но какой-то "сверх-TRIUMPH", словно TRIUMPH на стероидах. Эта перезагрузка словно добавила ему ещё... не знаю, как это назвать... цилиндров в двигатель. Давайте так и скажем.



Я до сих пор пытаюсь понять... Как бы это описать?



Когда я преподавал написание песен, я говорил ребятам, что по сути они распаковывают свой багаж. И если песня получилась правильной, значит, ты хорошо всё это упаковал в единое целое, а слушателям потом легко это распаковать. Но вот эту историю с TRIUMPH я всё ещё продолжаю распаковывать. И думаю, мне понадобится ещё несколько месяцев после окончания тура, чтобы до конца понять, во что именно я ввязался».



Интервьюер также отметил, что нынешняя сценическая постановка TRIUMPH выглядит очень «аутентичной» и соответствует тому, чем группа славилась ещё в 1980-х. На это Emmett ответил:



«Думаю, отчасти это связано с тем, что мы с Gil и нашим художником по свету Paul'ом Dexter'ом очень осознанно старались сохранить и почтить то, чем был, является и может быть TRIUMPH. Потому что у TRIUMPH есть определённый дух — это празднование рок-н-ролла, но также песни о надежде, вере и о том, каким может быть дух рок-музыки.



И наш менеджмент — Vector, а особенно Jason Murray — тоже помог сфокусировать всё это. Он приезжал ко мне в студию, мы сидели и разговаривали. И он действительно помог оформить эту идею. У него уже был подобный опыт. Его компания занимается наследием LYNYRD SKYNYRD и группой, которая продолжает выступать под этим именем. Он работает с Peter Frampton. Так что он знает, как обращаться с коллективами, которые несут дальше своё наследие.



Помню, на одной из встреч, когда он приехал уговаривать меня согласиться на этот проект, он только что вернулся с концертов GRATEFUL DEAD и рассказывал, как там решают вопрос отсутствия Джерри Гарсия. Его нет, но как всё это сделать так, чтобы это не выглядело дешёвой подделкой? Как сделать всё достойно и по-настоящему? Чтобы настоящие поклонники могли сказать: "Нет, они сделали это со вкусом. Они сделали это с достоинством. Всё получилось как надо".



Это стало очень важной частью создания проекта "Reloaded". И да, то, о чём ты говоришь, фанаты действительно чувствуют. Ты упомянул слёзы. Я их вижу. Когда включают прожекторы в зал, во время "Magic Power" или "Hold On" я вижу людей, которые плачут. Но это слёзы радости. Они счастливы, что всё оправдало их ожидания и надежды. Они думают: "Чёрт возьми, у них получилось. Это так здорово. Я так счастлив находиться здесь и переживать этот момент".



И для меня это тоже очень важно. Я смотрю вокруг и думаю: "Господи, сколько эмоций витает в воздухе". И это по-настоящему нечто значительное!»







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