сегодня



EXODUS вернулись на ту же площадку, что и 40 лет назад



EXODUS отыграли специальное шоу в родном городе в заново открытом месте Mabuhay Gardens, распахнувшим свои двери спустя практически сорок лет:



01. Bonded By Blood

02. And Then There Were None

03. 3111

04. Deathamphetamine

05. Blacklist

06. Goliath

07. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

08. Brain Dead

09. Metal Command

10. A Lesson In Violence

11. War Is My Shepherd

12. Piranha

13. The Toxic Waltz

14. Strike Of The Beast



Encore:



15. Hell's Breath

16. Impaler







+0 -0



( 3 ) просмотров: 240

