Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 55
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 55
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



2 июн 2026 : 		 EXODUS вернулись на ту же площадку, что и 40 лет назад

26 май 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Ласты на сцене склеить не имею желания»

22 май 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»

21 апр 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»

2 апр 2026 : 		 GARY HOLT: «METALLICA была лучше всех нас, но сейчас EXODUS круче»

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EXODUS вернулись на ту же площадку, что и 40 лет назад



zoom
EXODUS отыграли специальное шоу в родном городе в заново открытом месте Mabuhay Gardens, распахнувшим свои двери спустя практически сорок лет:

01. Bonded By Blood
02. And Then There Were None
03. 3111
04. Deathamphetamine
05. Blacklist
06. Goliath
07. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)
08. Brain Dead
09. Metal Command
10. A Lesson In Violence
11. War Is My Shepherd
12. Piranha
13. The Toxic Waltz
14. Strike Of The Beast

Encore:

15. Hell's Breath
16. Impaler




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
поймали лицом ту же бутылку?
2 июн 2026
S
Shurrick
Чем же так в зале смогли удивить одессита Альтуса?)
2 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Shurrick, знакомого с Пересыпи в штанах за 40 гривен
просмотров: 240

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом