Вокалист DEF LEPPARD: «Юмор позволил нам так долго продержаться вместе»



В 56-м выпуске журнала Rock Candy опубликовано настоящее детективное исследование почти 50-летней концертной истории DEF LEPPARD. От крошечных клубных выступлений до гигантских стадионных туров — LEPPARD отыграли везде, где только можно... и немалую часть этих шоу в формате «In The Round».



Главный редактор Rock Candy Howard Johnson поговорил со всеми участниками группы и собрал огромное количество эксклюзивной информации и интереснейших подробностей, проследив путь коллектива от его зарождения во времена взрывного расцвета New Wave Of British Heavy Metal до наших дней и их размышлений о том, чтобы выступать на сцене буквально до последнего вздоха.



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott объяснил секрет долголетия группы:



«То, что мы все друзья, и все это знают. То, что уже 34 года у нас один и тот же состав, — это просто безумие. Именно чувство юмора удержало эту группу вместе, и, думаю, фанаты это чувствуют. Мы просто делаем то, что делаем, и по какой-то странной причине людям это до сих пор нравится...



Мы обязаны продолжать писать музыку. Наши головы забиты песнями, и мы умрём несчастными, если так и не запишем их. А если мы собираемся делать новый альбом, значит, будем и гастролировать. И прямо сейчас мы работаем над новой пластинкой, которая выйдет в следующем году. Почему? Потому что мы ещё не закончили!»



Басист DEF LEPPARD Rick Savage поразмышлял о том, почему группа до сих пор сохраняет страсть к живым выступлениям:



«Атмосфера и ощущения абсолютно такие же, какими были всегда. Я никогда не замечал, чтобы кто-то из остальных четверых просто отбывал номер, и сам я тоже никогда так не чувствовал. Мы невероятно гордимся тем, что делаем. Мы постоянно пытаемся стать лучше, постоянно думаем о том, что ещё можно улучшить. Мы искренне любим играть живьём. Правда любим... Нам действительно не всё равно, что мы делаем и как мы это делаем. Думаю, именно это и сохраняет нашу мотивацию и не даёт нам потерять остроту».



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen вспомнил, что объединяло музыкантов ещё до того, как он присоединился к группе:



«До того как попасть в DEF LEPPARD, я играл практически на всех тех же площадках в Шеффилде, где выступали они. Когда я впервые встретил Steve Clark и Joe Elliott, выяснилось, что мы ходили практически на одни и те же концерты и любили одни и те же группы. Мы фанатели от THIN LIZZY, SLADE и SWEET. Всё выглядело так, будто я уже был участником группы ещё до того, как они вообще услышали, как я играю».



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen рассказал, что выступления в формате «In The Round» были одновременно великолепными и крайне изматывающими:



«Мне очень нравилась сама идея играть сразу для четырёх первых рядов зрителей одновременно, но это было невероятно утомительно, потому что мне приходилось петь в разные микрофоны. В то время рядом с мониторами были специальные панели, и нужно было наступать на них, чтобы активировать конкретный микрофон. Мы сами включали их — это не делалось с пульта звукорежиссёра. И если забывал выключить микрофон, в него начинал попадать весь сценический звук и возникала обратная связь...



Помню, Steve стоял у микрофона, расставив ноги по обе стороны этой панели. Он забывал нажать её и пел в микрофон, из которого вообще ничего не звучало. Там было с чем повозиться, но, несмотря ни на что, это был потрясающий опыт».



Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell, присоединившийся к группе в 1992 году после смерти Steve Clark в 1991-м, рассказал о подходе LEPPARD к концертным постановкам:



«У нас есть общее стремление делать настолько хорошее шоу, насколько это вообще возможно, и постоянно вкладывать деньги обратно в это шоу. Мы можем потратить полмиллиона долларов на постановку... Мы думаем так: «Люди уже видели это шоу. Значит, следующее должно быть ещё лучше». У нас именно такой подход, и мы все придерживаемся одной и той же философии.



Некоторые группы напиваются пивом и говорят: «Да это всего лишь рок-н-ролл». Ну да, я тоже могу выпить пива, но уже после концерта, потому что шоу для нас действительно важно. Мы не относимся слишком серьёзно к самим себе, но к своей работе относимся очень серьёзно».



56-й выпуск Rock Candy также включает 26 страниц материалов о DEF LEPPARD, интервью Joe Bonamassa о Rory Gallagher, воспоминания барабанщика Charlie Benante о периоде альбома «Sound Of White Noise» группы ANTHRAX, сессию вопросов и ответов с Billy Sheehan, известным по MR. BIG и группе David Lee Roth, рубрику «Rapid Fire Recall» с Richie Faulkner из JUDAS PRIEST, новый взгляд на альбом POISON «Look What The Cat Dragged In» и многое другое.







