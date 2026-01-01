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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Devin Townsend

*



4 июн 2026 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

1 июн 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Мне рано пока рассуждать, плох ли ИИ или хорош»

27 май 2026 : 		 Что в планах у DEVIN TOWNSEND?

19 май 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

17 май 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Вокалисту сложно — ему не спрятаться»

30 апр 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

23 апр 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

6 апр 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни»

17 мар 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «С детства вынашивал идею The Moth»

12 мар 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

29 янв 2026 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND

29 окт 2025 : 		 Акустика от DEVIN TOWNSEND

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

11 май 2025 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 апр 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу

29 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND представил оперу

12 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Все, что было, я вложил в "The Moth"»

6 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают

29 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

15 окт 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

26 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND выступит с оркестром

20 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

23 авг 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

16 мар 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND готовит книгу

29 янв 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»

19 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD
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Концертное видео DEVIN TOWNSEND



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Prepare for War & The Big Snit (Live in Groningen 2025), новое концертное видео DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже.




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