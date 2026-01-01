Новая песня DEHUMANIZING ITATRAIN WORSHIP

Yomi, новая песня , доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “二次元コンプレックス 2D Complex”, релиз которого намечен на 10 июля на Stillbirth Record:
1. Lucky☆Slam – 1:32
2. Slamonogatari (feat. Andrew Lee from Ripped to Shreds) – 3:57
3. Brutal Panzer – 3:14
4. Twisted Light (feat. Akihiro Muto from Agent 0) – 3:11
5. 苦痛昇天 (feat. Yui from Earthists.) – 3:03
6. Song of the Neet (feat. Yanchi from 5PM Promise and Matt Yakesh from No Face No Case) – 3:35
7. Utsushiyo – 1:38
8. Yomi (feat. Alan Grnja from Distant) – 4:01
9. 約束 (feat. Niik from Pale) – 5:51
Album Length: 30:03
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