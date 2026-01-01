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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Dehumanizing Itatrain Worship

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|||| сегодня

Новая песня DEHUMANIZING ITATRAIN WORSHIP



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Yomi, новая песня , доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “二次元コンプレックス 2D Complex”, релиз которого намечен на 10 июля на Stillbirth Record:

1. Lucky☆Slam – 1:32
2. Slamonogatari (feat. Andrew Lee from Ripped to Shreds) – 3:57
3. Brutal Panzer – 3:14
4. Twisted Light (feat. Akihiro Muto from Agent 0) – 3:11
5. 苦痛昇天 (feat. Yui from Earthists.) – 3:03
6. Song of the Neet (feat. Yanchi from 5PM Promise and Matt Yakesh from No Face No Case) – 3:35
7. Utsushiyo – 1:38
8. Yomi (feat. Alan Grnja from Distant) – 4:01
9. 約束 (feat. Niik from Pale) – 5:51
Album Length: 30:03




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