Colours, новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Eclipse", выход которого намечен на седьмое августа на Napalm Records:



01. Syzygy

02. Eclipse

03. Colours

04. The Shannon's Home

05. The Grand Delusion

06. Wave Of Tanis

07. Northstar

08. Masquerade

09. The Last Generation

10. The Poetry Of The Real World

11. Lore











