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THE SILENT RAGE нашли новых участников
THE SILENT RAGE опубликовали следующее сообщение:
«Легионеры,
Мы с гордостью официально приветствуем новых членов семьи The Silent Rage: Constantin Maris (Forbidden Seed, I Abyssick) на вокале и Vassilis Batilas (Daylight Misery, ex-Fragile Vastness) на соло-гитаре.
Один из основателей группы и гитарист Nikos Siglidis: «Для нас большая честь приветствовать Constantin и Vassilis в составе группы. Мы знакомы уже много лет, и они всегда проявляли искреннее уважение и признательность к The Silent Rage. Их официальное присоединение к нам знаменует собой начало новой захватывающей главы в нашей истории, и я с нетерпением жду того, что принесет нам будущее».
Vassilis Batilas: «Я просто в восторге от того, что присоединился к The Silent Rage в качестве нового гитариста. Для меня большая честь стать частью группы, так как я уже довольно давно являюсь их поклонником. Вперед, легионеры, к новым свершениям. Увидимся в An Club!»
Constantin Maris: «Я очень рад присоединиться к The Silent Rage. Я не мог бы и мечтать о более тёплом приёме в этой новой главе. С самого первого момента казалось, что мы играем вместе с самого начала. Я с нетерпением жду, что принесёт нам будущее в этом новом совместном путешествии. Соберите легионы — битва приближается».
Текущий состав:
Nikos Siglidis / Guitars
George Haniotakis / Bass
Stamatis Katsafados / Drums
Vassilis Batilas / Lead Guitar
Constantin Maris / Lead Vocals
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