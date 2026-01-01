*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
2 июн 2026 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

1 апр 2026 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

25 мар 2026 : 		 HEIDI SHEPHERD: «Мне комфортно быть вокалисткой BUTCHER BABIES»

11 мар 2026 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

4 мар 2026 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

23 дек 2025 : 		 CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES

18 ноя 2025 : 		 BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом

23 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

8 фев 2025 : 		 Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?

16 ноя 2024 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

11 ноя 2024 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

29 июл 2024 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

22 июл 2024 : 		 CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES

30 окт 2023 : 		 BUTCHER BABIES без Carla Harvey

2 авг 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»

26 июл 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»

4 июл 2023 : 		 Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?

12 июн 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

18 май 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 май 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 апр 2023 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом

24 мар 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала

13 фев 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

17 янв 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

26 ноя 2022 : 		 HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES

28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES
Новое видео BUTCHER BABIES



“Blame It On The Wind”, новое видео группы BUTCHER BABIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Judge & Jury Records

Heidi Shepherd: «Есть такие ночи, такие моменты и такие связи, от которых никогда не удается полностью избавиться. Песня «Blame It On The Wind» родилась в одну из тех ночей, которые должны были исчезнуть с утра. В 2012 году то, что началось как случайная интрижка на одну ночь, превратилось в связь, которая преследовала меня годами. Мы оба знали, что этот момент был запретен; однако запретный плод постоянно возвращал нас к той первой ночи. Я помню это так ярко: его запах, то, как он произносил мое имя, его джинсы с расклешенными штанинами, балкон в его лофте в Санта-Монике и то самое первое прикосновение. Эта песня о страсти, от которой невозможно уйти, об отказе брать на себя ответственность и о длинном списке оправданий за то, что ты пошел за белым кроликом. Думаю, иногда мы виним обстановку в своих решениях, потому что это проще, чем признать, что кто-то действительно задел нас за живое. Вот о чем для меня эта песня».




