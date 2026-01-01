Новое видео BUTCHER BABIES

“Blame It On The Wind”, новое видео группы BUTCHER BABIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Judge & Jury Records



Heidi Shepherd: «Есть такие ночи, такие моменты и такие связи, от которых никогда не удается полностью избавиться. Песня «Blame It On The Wind» родилась в одну из тех ночей, которые должны были исчезнуть с утра. В 2012 году то, что началось как случайная интрижка на одну ночь, превратилось в связь, которая преследовала меня годами. Мы оба знали, что этот момент был запретен; однако запретный плод постоянно возвращал нас к той первой ночи. Я помню это так ярко: его запах, то, как он произносил мое имя, его джинсы с расклешенными штанинами, балкон в его лофте в Санта-Монике и то самое первое прикосновение. Эта песня о страсти, от которой невозможно уйти, об отказе брать на себя ответственность и о длинном списке оправданий за то, что ты пошел за белым кроликом. Думаю, иногда мы виним обстановку в своих решениях, потому что это проще, чем признать, что кто-то действительно задел нас за живое. Вот о чем для меня эта песня».







