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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*

Graveyard

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4 июн 2026 : 		 Новый альбом GRAVEYARD выйдет осенью

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16 апр 2025 : 		 Новое видео GRAVEYARD

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3 апр 2018 : 		 Новый альбом GRAVEYARD выйдет весной

18 дек 2017 : 		 GRAVEYARD приступили к записи

27 янв 2017 : 		 GRAVEYARD возвращаются

23 сен 2016 : 		 GRAVEYARD прекратили существование

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19 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVEYARD

27 авг 2015 : 		 SLASH присоединился на сцене к GRAVEYARD

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5 авг 2015 : 		 Трейлер нового альбома GRAVEYARD

2 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVEYARD

18 июн 2015 : 		 Новый альбом GRAVEYARD выйдет в сентябре

24 фев 2015 : 		 GRAVEYARD сменили басиста

25 окт 2012 : 		 Новое видео GRAVEYARD

21 сен 2012 : 		 Новое видео GRAVEYARD

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9 сен 2012 : 		 Новая песня GRAVEYARD
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Новый альбом GRAVEYARD выйдет осенью



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GRAVEYARD девятого октября выпустит новую пластинку, получившую название Fever

«Ну что ж, ребята. Вот он — наш седьмой альбом. «Fever». Разве мы не всегда испытывали это? Это зудение, жжение и беспокойство. Стремление пробиваться вперёд сквозь туман. Даже когда зубы безнадёжности впиваются нам в спину, а все эти уловки и обман нашего времени внушают нам, что у нас нет будущего. Что бы ни случилось. Вперёд!

На этот раз мы решили не терять времени. Никаких сторонних продюсеров. Никаких отклонений от курса. Только Graveyard, прямо и честно — то есть ровно то, что у нас получается лучше всего. Это может быть наш лучший альбом на сегодняшний день! Надеемся, вам он тоже понравится».

Трек-лист:

“Back From The Grave”
“Tongue Tied”
“A Better Cut (Note To Self)”
“Year Of The Horse”
“A Means To An End”
“Time To Tell”
“Don’t Shoot!”
“Room Tempered”
“Dead Note”



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