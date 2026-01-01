сегодня



Новый альбом GRAVEYARD выйдет осенью



GRAVEYARD девятого октября выпустит новую пластинку, получившую название Fever



«Ну что ж, ребята. Вот он — наш седьмой альбом. «Fever». Разве мы не всегда испытывали это? Это зудение, жжение и беспокойство. Стремление пробиваться вперёд сквозь туман. Даже когда зубы безнадёжности впиваются нам в спину, а все эти уловки и обман нашего времени внушают нам, что у нас нет будущего. Что бы ни случилось. Вперёд!



На этот раз мы решили не терять времени. Никаких сторонних продюсеров. Никаких отклонений от курса. Только Graveyard, прямо и честно — то есть ровно то, что у нас получается лучше всего. Это может быть наш лучший альбом на сегодняшний день! Надеемся, вам он тоже понравится».



Трек-лист:



“Back From The Grave”

“Tongue Tied”

“A Better Cut (Note To Self)”

“Year Of The Horse”

“A Means To An End”

“Time To Tell”

“Don’t Shoot!”

“Room Tempered”

“Dead Note”





+0 -0



просмотров: 43

