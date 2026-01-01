Новый альбом GRAVEYARD выйдет осенью

GRAVEYARD девятого октября выпустит новую пластинку, получившую название Fever
«Ну что ж, ребята. Вот он — наш седьмой альбом. «Fever». Разве мы не всегда испытывали это? Это зудение, жжение и беспокойство. Стремление пробиваться вперёд сквозь туман. Даже когда зубы безнадёжности впиваются нам в спину, а все эти уловки и обман нашего времени внушают нам, что у нас нет будущего. Что бы ни случилось. Вперёд!
На этот раз мы решили не терять времени. Никаких сторонних продюсеров. Никаких отклонений от курса. Только Graveyard, прямо и честно — то есть ровно то, что у нас получается лучше всего. Это может быть наш лучший альбом на сегодняшний день! Надеемся, вам он тоже понравится».
Трек-лист:
“Back From The Grave”
“Tongue Tied”
“A Better Cut (Note To Self)”
“Year Of The Horse”
“A Means To An End”
“Time To Tell”
“Don’t Shoot!”
“Room Tempered”
“Dead Note”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет