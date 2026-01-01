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Новая песня PRIDE OF LIONS



“Edge Of Forever,” новое видео группы PRIDE OF LIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbridled", выходящего 10 июля:



1. Unbridled

2. Edge Of Forever

3. Don’t Waste A Wish On Me

4. 1000 Long Goodbyes

5. What The Whole World Needs To Know

6. I’ll Be Your Rock

7. Hell Or High Water

8. Ride The Lightning

9. Lose Like A Winner

10. I Can See In The Dark

11. I Can’t Let Go

12. A Mighty Noise http://www.aprideoflions.com







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