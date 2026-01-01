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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Pride of Lions

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Новая песня PRIDE OF LIONS



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“Edge Of Forever,” новое видео группы PRIDE OF LIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbridled", выходящего 10 июля:

1. Unbridled
2. Edge Of Forever
3. Don’t Waste A Wish On Me
4. 1000 Long Goodbyes
5. What The Whole World Needs To Know
6. I’ll Be Your Rock
7. Hell Or High Water
8. Ride The Lightning
9. Lose Like A Winner
10. I Can See In The Dark
11. I Can’t Let Go
12. A Mighty Noise




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