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Новое видео LED BY VULTURES



“Massivity”, новое видео группы LED BY VULTURES, в состав которой входит Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER, Billy Idol, THE DEAD DAISIES), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Massivity”, который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте в этом году:



“Get It Right”

“Massivity”

“Straight To The Bottom”

“Below The Clouds Of Jupiter”

“He Who Greets With Fire”

“Lunatic Fringe”

“Led By Vultures”

“An Evening Of The Odds” (CD Only)

“Waves”

“Psyched To Be Psycho”

“Say No More” (CD Only)

“Better Left Behind”







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