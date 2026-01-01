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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
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*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Robert Fripp & Toyah

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3 июн 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит KISS

14 апр 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит FREE

7 апр 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит STARCRAWLER

14 мар 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит NIRVANA

2 фев 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит KISS

27 янв 2026 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит X-RAY SPEX

7 окт 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит BIKINI KILL

5 авг 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит BLACK SABBATH

30 июл 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит EXTREME

16 июл 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит JOAN JETT

30 июн 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит RAMOMES

17 июн 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит SURVIVOR

12 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP перенес сердечный приступ

5 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют GERRY AND THE PACEMAKERS

2 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют ROD STEWART

7 апр 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют JOAN JETT & THE BLACKHEARTS

2 апр 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит Тины Тёрнер

25 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют BLONDIE

17 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит SCORPIONS

4 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE

28 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют AMYL AND THE SNIFFERS

13 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит FOO FIGHTERS

7 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BILLY IDOL

23 дек 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH продолжают рождественскую тему

2 дек 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH продолжают рождественскую тему

26 ноя 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит JAMES BROWN
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|||| сегодня

ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит KISS



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ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз настал момент для композиции KISS “”Rock and Roll All Nite”




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