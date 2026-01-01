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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Alice Cooper

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Концертное видео ALICE COOPER'71



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Видео исполнения группой ALICE COOPER композиции "Under My Wheels” на сцене немецкого Beat-Club в 1971 году, доступно для просмотра ниже.




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