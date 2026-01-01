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Новое видео BILLY IDOL



John Wayne feat. Alison Mosshart, новое видео BILLY IDOL, доступно для просмотра ниже.



«Было здорово снова поработать с @stevensebring над музыкальным клипом. Этот клип вдохновлён нашей общей любовью к вестернам и спагетти-вестернам, а также является данью уважения таким великим мастерам, как Леоне и Уорхол. А участие Элисон в треке сделало его в три раза лучше — мы впервые записали его на плотине Гувера, и я подумал, что было бы здорово включить эту версию в альбом «Dream Into It». Огромная благодарность Alison за то, что она привнесла в эту песню и клип невероятный дух!»







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