сегодня



Гитара Эйса Фрэйли ушла с молотка за 512 000 долларов



Гитара Ace Frehley 1975 года — Gibson Les Paul, одна из самых исторически значимых в рок‑н‑ролле, — была продана за 512 000 долларов в рамках серии аукционов «Music Icons» от аукционного дома Julien’s. Двухдневный живой аукцион прошёл 29–30 мая в Hard Rock Cafe Times Square в Нью‑Йорке.



Эта гитара, которая, как ожидалось, уйдёт с молотка за 400 000–600 000 долларов, сопровождала Фрэйли на сцене и в студии с KISS чаще любой другой гитары из его арсенала — с самого начала его карьеры. Благодаря многолетнему использованию этого Gibson Les Paul Фрэйли вошёл почти во все списки «Топ‑10 исполнителей на Les Paul всех времён».



Другие лоты Эйса Фрэйли, проданные выше оценочной стоимости:



Gibson Signature Les Paul Custom 1997 года (использовался на сцене во время Super Bowl XXXIII) — 57 600 долларов;



Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr. 1996 года (использовался в туре воссоединения KISS с подсветкой сцены) — 57 600 долларов;



Костюм эпохи «Destroyer» (носился на сцене) — 51 200 долларов;



Комбинезон, носившийся на сцене (Ace Frehley/Arman Kane из THE NEW YORK DOLLS) — 11 520 долларов;



Куртка тура «Rock And Roll Over» 1977 года — 8 960 долларов.



Проведённый в партнёрстве с всемирно известным Hard Rock Cafe, аукцион «Music Icons» собрал выдающуюся коллекцию знаковых памятных вещей от самых влиятельных артистов в истории рок‑н‑ролла. На торги выставлялись: инструменты, на которых играли на сцене и в студии прославленные музыканты; сценические костюмы; рукописные тексты песен; глубоко личные реликвии артистов, определивших звучание последней половины века. Это знаковое событие предоставило коллекционерам и поклонникам редкую возможность приобрести предметы от музыкальных легенд, сформировавших целые поколения.







+1 -0



просмотров: 126

