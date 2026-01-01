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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
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*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*

Kiss

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Книга KISS об альбоме Destroyer выйдет осенью



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Издательство Insight Editions объявило дату выхода книги «KISS Destroyer: The Definitive Visual History: Making And Touring The Legendary Album, Official And Authorized» — релиз состоится 27 октября. Авторами выступили: писатель Ken Sharp; сооснователи KISS — Paul Stanley и Gene Simmons.

В 1976 году Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley и Peter Criss ворвались в мейнстрим с альбомом «Destroyer» — и это мгновенно вознесло группу на вершину славы. Официальное авторизованное издание приглашает заглянуть за кулисы: на сессии звукозаписи и за сцену во время грандиозного тура. Вы узнаете неожиданные подробности о:

влиянии Marlon Brando на концепцию альбома;

напряжённой атмосфере в студии звукозаписи;

уничтожении любимой гитары Paul Stanley;

создании костюмов и обложки альбома;

фотосессиях для продвижения пластинки;

дерзком вызове, который породил KISS Army;

влиянии David Bowie на сценический дизайн;

проделках группы в туре;

встречах с Karen Carpenter, Margaret Hamilton, Paul Lynde и другими звёздами той эпохи — и многом другом!

Книга включает интервью с более чем 50 людьми, в т. ч. эксклюзивные новые беседы с Stanley, Simmons и продюсером Bob Ezrin (они раскрывают все подробности о сексе, наркотиках и рок‑н‑ролле, сопровождавших создание альбома); глубокий разбор всех песен — в т. ч. демоверсий, не вошедших в финальный релиз, и истории названия трека «Beth»; сотни фотографий, часть из которых публикуется впервые; полную информацию о туре: даты, площадки, ключевые выступления; подробную хронологию записи и продвижения альбома с упоминанием мировых событий и культурных явлений той эпохи — чтобы поместить вехи группы в осмысленный контекст.

«Так что раскрашивайте лицо, высовывайте язык и „Shout It Out Loud“ вместе с этим обязательным к приобретению изданием — данью одному из самых влиятельных рок‑альбомов всех времён!»




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