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Книга KISS об альбоме Destroyer выйдет осенью



Издательство Insight Editions объявило дату выхода книги «KISS Destroyer: The Definitive Visual History: Making And Touring The Legendary Album, Official And Authorized» — релиз состоится 27 октября. Авторами выступили: писатель Ken Sharp; сооснователи KISS — Paul Stanley и Gene Simmons.



В 1976 году Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley и Peter Criss ворвались в мейнстрим с альбомом «Destroyer» — и это мгновенно вознесло группу на вершину славы. Официальное авторизованное издание приглашает заглянуть за кулисы: на сессии звукозаписи и за сцену во время грандиозного тура. Вы узнаете неожиданные подробности о:



влиянии Marlon Brando на концепцию альбома;



напряжённой атмосфере в студии звукозаписи;



уничтожении любимой гитары Paul Stanley;



создании костюмов и обложки альбома;



фотосессиях для продвижения пластинки;



дерзком вызове, который породил KISS Army;



влиянии David Bowie на сценический дизайн;



проделках группы в туре;



встречах с Karen Carpenter, Margaret Hamilton, Paul Lynde и другими звёздами той эпохи — и многом другом!



Книга включает интервью с более чем 50 людьми, в т. ч. эксклюзивные новые беседы с Stanley, Simmons и продюсером Bob Ezrin (они раскрывают все подробности о сексе, наркотиках и рок‑н‑ролле, сопровождавших создание альбома); глубокий разбор всех песен — в т. ч. демоверсий, не вошедших в финальный релиз, и истории названия трека «Beth»; сотни фотографий, часть из которых публикуется впервые; полную информацию о туре: даты, площадки, ключевые выступления; подробную хронологию записи и продвижения альбома с упоминанием мировых событий и культурных явлений той эпохи — чтобы поместить вехи группы в осмысленный контекст.



«Так что раскрашивайте лицо, высовывайте язык и „Shout It Out Loud“ вместе с этим обязательным к приобретению изданием — данью одному из самых влиятельных рок‑альбомов всех времён!»







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