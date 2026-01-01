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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
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Evanescence

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Вокалистка EVANESCENCE: «Нельзя отворачиваться от реальности»



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Amy Lee в недавнем интервью рассказала о недавно вышедшем сингле EVANESCENCE «Who Will You Follow». На вопрос, посвящён ли текст песни «опасности самого влияния» или же речь идёт о конкретных людях, которых стоит опасаться, либо это скорее метафора, Amy ответила:

«Мне кажется, там всё очень конкретно, но я понимаю вопрос. Строчка звучит так: “When all your faith in reality fades away, who will you follow?” — “Когда вся твоя вера в реальность исчезнет, за кем ты пойдёшь?” За кем ты пойдёшь? Если ты уже не понимаешь, что реально, как можно строить свои действия, если ты даже не знаешь, что является правдой? Если ты уже не понимаешь, что создано искусственным интеллектом. Не знаешь, что именно тебе подсовывают в ленте. Мы все настолько... И я сама виновата в этом не меньше других. Мне приходится останавливать себя, когда я вот так листаю [соцсети], а потом думаю: “Чёрт возьми, прошёл уже час, и я даже не знаю, что именно смотрела, но теперь я злая и напуганная”.

Поэтому весь этот поток информации одновременно и высасывает силы, и при этом от реальности всё равно нельзя отворачиваться.

Мне кажется, что “Who Will You Follow” — это, прежде всего, сюжет фильма The Matrix. Это пробуждение. Разочарование в этой иллюзии и желание выйти из неё. Я сама этого хочу. Хочу, чтобы мы смотрели друг другу в глаза как люди и говорили: “Привет. Это настоящая жизнь? Ты настоящий человек? Отлично. Давай выпьем бокал вина и вместе переживём всё это дерьмо”. Потому что убегать от происходящего, делать вид, что ничего не происходит, и просто соглашаться с ложью, пока она наступает тебе на горло, — это не работает. Нам нужно объединиться.

Любовь сильна. Люди сильны. Нам просто нужно помнить об этом. Нужно помнить, что мы есть друг у друга».

Отметив, что именно эмоциональный и негативный контент чаще всего становится вирусным в социальных сетях, Amy сказала:

«Сложность в том, что тебе хочется что-то сделать. Но что именно мы можем сделать? Я задавала себе этот вопрос. И подумала: “Ну, я певица, и люди слушают то, что я говорю”. Поэтому вместо того чтобы тратить время на попытки написать идеальный пост и потом расходовать огромное количество энергии из-за того, что тебя неправильно поняли или облили грязью, почему бы не заняться тем, что я умею лучше всего?

Почему бы не вложить свою надежду, любовь, злость и всё то, что, как мне кажется, может объединить нас, в музыку? Возможно, это окажет более глубокое воздействие.

И я ни в коем случае не критикую людей, которые привлекают внимание к реальным проблемам. Это необходимо. Но сейчас существует такая степень информационной перегрузки — большая часть этого потока является ложью, но даже если отбросить это, информации просто слишком много. Постоянный поток плохих новостей. Это изматывает. Мы все истощены. И я не думаю, что решение заключается в том, чтобы просто отвернуться от происходящего. Думаю, нужны перемены. Но для начала мы должны взглянуть на ситуацию вместе».

Amy также затронула положительные стороны социальных сетей и их роль как инструмента прямого общения с аудиторией:

«Я помню, как была в восторге, когда всё это только начиналось. Возможность завести аккаунт в соцсетях и напрямую общаться с поклонниками вместо того, чтобы ждать интервью с журналистом, который потом перескажет твои слова по-своему и опубликует их в журнале, который кто-то прочитает только через месяц.

Возможность просто выйти и сказать: “Вот что происходит”, или “Вот наше объявление”, или “Кстати, меня неправильно поняли — я имела в виду вот это”. Возможность иметь прямую линию связи с людьми — это действительно здорово.

Кроме того, мне нравится видеть творческое самовыражение других людей. Возможно, всё дело в моём алгоритме, и я не провожу там много времени, но TikTok для меня — это весело. Моя лента в основном состоит из искусства и комедии — просто людей, которые дурачатся. И вот это мне по душе (смеется)»




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