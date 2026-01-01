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Вокалист FOZZY: «Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет»



CHRIS JERICHO в недавнем интервью обсудил тот факт, что ряд людей по-прежнему не воспринимают его серьезно из-за того, что он был профессиональным рестлером:



«У каждой группы есть своя фишка. У SLIPKNOT — маски. Когда появились METALLICA, они играли быстрее всех. У KISS был грим. И это всё здорово. У FOZZY вокалист — рестлер. Отлично. Но через пять минут после начала выступления становится понятно: группа либо хороша, либо нет. Если бы у KISS не было хороших песен, то не имело бы значения, что они носят грим. То же самое касается всех остальных и FOZZY в том числе. Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет, и мы бы не выступали на фестивалях такого уровня, как Sonic Temple в Коламбусе.



Некоторые группы получают огромную поддержку со стороны радио, и сразу видно, что в них кто-то вкладывает деньги, но потом они просто исчезают. Можно вспомнить целый список таких коллективов. Я помню группы десятилетней давности, которые считались главным открытием и самым горячим именем в роке. И где они сейчас? Поэтому нужно постоянно развиваться и менять свое звучание, чтобы люди всегда получали что-то новое.



Посмотрите на величайшие группы всех времен — они постоянно менялись. Постоянно. Возьмите METALLICA. Если бы они до сих пор играли музыку в духе Kill 'Em All, сегодня это было бы скучно. Им пришлось расширять границы. GUNS N' ROSES — я смотрел их концерт на прошлой неделе. November Rain, Estranged и другие песни — им вообще не место на Appetite For Destruction, но группа не вышла бы на следующий уровень, если бы не начала писать такие вещи.



И это одна из особенностей FOZZY. У нас есть собственное звучание, но мы не боимся что-то добавлять, убирать, экспериментировать и пробовать новое. Боуи тоже был таким. Он всегда оставался Дэвидом Боуи, но при этом постоянно менялся. Мы очень гордимся тем, что придерживаемся такого подхода в FOZZY. То же самое я делал и в рестлинге, создавая разные образы и персонажей.



Нужно постоянно давать людям что-то новое, не предавая при этом свою сущность. И если вам удается найти такой баланс — если только вы не AC/DC или SLAYER, которым это не требуется, — то именно так поступали практически все великие группы в истории».



Говоря о том, что за годы карьеры он сформировал большую аудиторию благодаря разным направлениям своей деятельности, включая рестлинг, Chris сказал:



«Есть люди, которые до сих пор скандируют “Y2J” [одно из прозвищ Chris'a], когда я выхожу на сцену, и это прекрасно, потому что это означает, что тот период что-то для них значил. Фразу “You just made the list” я слышу буквально каждый день. Но если бы я сам повторял её каждый вечер, она уже не была бы такой особенной.



Поэтому да, я ценю это. Как однажды сказал Paul Stanley: если карьера Chris Jericho — это лифт длиной в 35 лет, то кто-то сел в него на первом этаже, кто-то на восьмом, а кто-то почти у самой вершины. Главное — что вы вообще вошли в этот лифт. И если вы уходили и потом возвращались, или ушли совсем, я всё равно благодарен, что когда-то вы были моим поклонником.



А долгосрочные фанаты — это вообще невероятно. Конечно, сегодня хватает и хейтеров, но я не могу на них зацикливаться. Я не собираюсь переживать из-за людей в соцсетях, которые ненавидят всё, что я делаю, потому что им всё равно никогда не понравится то, что я делаю.



Я не думаю о тех, кому я не нравлюсь. Я думаю о тех, кому нравлюсь, и о том, как привлечь новых поклонников. Вот и всё. Тем, кто меня ненавидит, спасибо. Идите смотрите что-нибудь другое.



И всем, у кого есть своя аудитория, я бы посоветовал не обращать внимания на хейтеров, потому что они всё равно никогда вас не полюбят. Ведь если однажды они вдруг признают, что им нравится то, что вы делаете, им придется признать, что раньше они ошибались. А никто не любит признавать собственную неправоту.



Они скажут: “Вот видите, я же говорил, что он отстой. Я же говорил, что он никудышный”. Ну и ладно. А я всё равно сосредоточусь на людях, которые говорят: “Это было здорово. Спасибо, что приехал и выступил”».







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