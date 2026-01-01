Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Fozzy

*



4 июн 2026 : 		 Вокалист FOZZY: «Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет»

12 май 2026 : 		 Видео с выступления FOZZY

2 май 2026 : 		 Новая песня FOZZY

2 фев 2026 : 		 FOZZY планируют сингл на весну

24 сен 2025 : 		 FOZZY исполнили хит Оззи

14 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от FOZZY

10 июл 2025 : 		 Новое видео FOZZY

28 апр 2025 : 		 Как рестлинг помог лидеру FOZZY

22 апр 2025 : 		 FOZZY думают о новом треке

17 апр 2025 : 		 Новая песня FOZZY

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления FOZZY

7 окт 2024 : 		 Лидер FOZZY о 25-летии коллектива

30 авг 2024 : 		 FOZZY сыграли на Уэмбли

18 июл 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Нам пришлось пахать в два раза сильнее ради уважения»

31 мар 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Люди уже не так активно смотрят клипы»

4 ноя 2023 : 		 FOZZY не хотят больше альбомов

26 окт 2023 : 		 Новое видео FOZZY

23 окт 2023 : 		 FOZZY исполнили новую песню

21 окт 2023 : 		 Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи

19 окт 2023 : 		 Новая песня FOZZY

9 окт 2023 : 		 Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»

29 авг 2023 : 		 FOZZY выступили на "AEW All In"

28 май 2023 : 		 Видео с выступления FOZZY

21 мар 2023 : 		 FOZZY готовят новый сингл

23 янв 2023 : 		 Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а

8 дек 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Мне пришлось заново учиться петь»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист FOZZY: «Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет»



zoom
CHRIS JERICHO в недавнем интервью обсудил тот факт, что ряд людей по-прежнему не воспринимают его серьезно из-за того, что он был профессиональным рестлером:

«У каждой группы есть своя фишка. У SLIPKNOT — маски. Когда появились METALLICA, они играли быстрее всех. У KISS был грим. И это всё здорово. У FOZZY вокалист — рестлер. Отлично. Но через пять минут после начала выступления становится понятно: группа либо хороша, либо нет. Если бы у KISS не было хороших песен, то не имело бы значения, что они носят грим. То же самое касается всех остальных и FOZZY в том числе. Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет, и мы бы не выступали на фестивалях такого уровня, как Sonic Temple в Коламбусе.

Некоторые группы получают огромную поддержку со стороны радио, и сразу видно, что в них кто-то вкладывает деньги, но потом они просто исчезают. Можно вспомнить целый список таких коллективов. Я помню группы десятилетней давности, которые считались главным открытием и самым горячим именем в роке. И где они сейчас? Поэтому нужно постоянно развиваться и менять свое звучание, чтобы люди всегда получали что-то новое.

Посмотрите на величайшие группы всех времен — они постоянно менялись. Постоянно. Возьмите METALLICA. Если бы они до сих пор играли музыку в духе Kill 'Em All, сегодня это было бы скучно. Им пришлось расширять границы. GUNS N' ROSES — я смотрел их концерт на прошлой неделе. November Rain, Estranged и другие песни — им вообще не место на Appetite For Destruction, но группа не вышла бы на следующий уровень, если бы не начала писать такие вещи.

И это одна из особенностей FOZZY. У нас есть собственное звучание, но мы не боимся что-то добавлять, убирать, экспериментировать и пробовать новое. Боуи тоже был таким. Он всегда оставался Дэвидом Боуи, но при этом постоянно менялся. Мы очень гордимся тем, что придерживаемся такого подхода в FOZZY. То же самое я делал и в рестлинге, создавая разные образы и персонажей.

Нужно постоянно давать людям что-то новое, не предавая при этом свою сущность. И если вам удается найти такой баланс — если только вы не AC/DC или SLAYER, которым это не требуется, — то именно так поступали практически все великие группы в истории».

Говоря о том, что за годы карьеры он сформировал большую аудиторию благодаря разным направлениям своей деятельности, включая рестлинг, Chris сказал:

«Есть люди, которые до сих пор скандируют “Y2J” [одно из прозвищ Chris'a], когда я выхожу на сцену, и это прекрасно, потому что это означает, что тот период что-то для них значил. Фразу “You just made the list” я слышу буквально каждый день. Но если бы я сам повторял её каждый вечер, она уже не была бы такой особенной.

Поэтому да, я ценю это. Как однажды сказал Paul Stanley: если карьера Chris Jericho — это лифт длиной в 35 лет, то кто-то сел в него на первом этаже, кто-то на восьмом, а кто-то почти у самой вершины. Главное — что вы вообще вошли в этот лифт. И если вы уходили и потом возвращались, или ушли совсем, я всё равно благодарен, что когда-то вы были моим поклонником.

А долгосрочные фанаты — это вообще невероятно. Конечно, сегодня хватает и хейтеров, но я не могу на них зацикливаться. Я не собираюсь переживать из-за людей в соцсетях, которые ненавидят всё, что я делаю, потому что им всё равно никогда не понравится то, что я делаю.

Я не думаю о тех, кому я не нравлюсь. Я думаю о тех, кому нравлюсь, и о том, как привлечь новых поклонников. Вот и всё. Тем, кто меня ненавидит, спасибо. Идите смотрите что-нибудь другое.

И всем, у кого есть своя аудитория, я бы посоветовал не обращать внимания на хейтеров, потому что они всё равно никогда вас не полюбят. Ведь если однажды они вдруг признают, что им нравится то, что вы делаете, им придется признать, что раньше они ошибались. А никто не любит признавать собственную неправоту.

Они скажут: “Вот видите, я же говорил, что он отстой. Я же говорил, что он никудышный”. Ну и ладно. А я всё равно сосредоточусь на людях, которые говорят: “Это было здорово. Спасибо, что приехал и выступил”».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 15

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом