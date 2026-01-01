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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Cro-Mags

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3 июн 2026 : 		 Первое за шесть лет новое видео CRO-MAGS

10 мар 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA на новом альбоме CRO-MAGS

16 фев 2026 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS не рад перезаписи

14 янв 2026 : 		 HARLEY FLANAGAN: «Я всегда был готов к сотрудничеству с бывшими из CRO-MAGS»

10 янв 2026 : 		 Перезаписанный трек от CRO-MAGS

25 дек 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS о перезаписи "The Age Of Quarrel"

1 ноя 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS: «Сейчас я создаю отличную музыку»

11 сен 2025 : 		 PETE HINES возвращается в CRO-MAGS

17 апр 2025 : 		 Трейлер к фильму об основателе CRO-MAGS

22 окт 2024 : 		 JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS

8 окт 2022 : 		 JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM

26 июл 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS

10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS
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Первое за шесть лет новое видео CRO-MAGS



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"Wired For Chaos", новое видео группы CRO-MAGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, предварительно выходящего в 2027 году на BLKIIBLK, подразделении Frontiers Label Group.




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