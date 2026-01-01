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Первое за шесть лет новое видео CRO-MAGS



"Wired For Chaos", новое видео группы CRO-MAGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, предварительно выходящего в 2027 году на BLKIIBLK, подразделении Frontiers Label Group.







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