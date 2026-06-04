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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Todd La Torre

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TODD LA TORRE: «Когда кто-то говорит мне заткнуться, это очень не по-американски, потому что у нас есть Первая поправка»



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TODD LA TORRE в интервью Metal Hammer Greece TV защитил свое право высказываться на политические темы, заявив, что имеет «полное право» публично делиться своими взглядами. После того как Pervanidis заметил, что всегда считал QUEENSRŸCHE «политической группой», Todd ответил:

«Я думаю, если вернуться и послушать классический материал, самые ранние записи, там очень много политических посылов или тем, связанных с геополитикой и обществом — это очень социально осознанная музыка. На Operation: Mindcrime есть строчка: “Educate the masses. Burn the White House down.” Если бы я написал такой текст сегодня в Америке, в Соединенных Штатах, где общество крайне расколото — там просто хаос, понимаете? — меня бы сожрали, ведь всё моментально сводится к политике. Неважно, что я скажу или опубликую — даже если это вообще не связано с политикой, кто-нибудь обязательно придет и назовет меня социалистом, коммунистом или либтардом».

На вопрос, сталкивался ли он с негативной реакцией со стороны поклонников QUEENSRŸCHE из-за своих взглядов, Todd ответил:

«Конечно. Но мне всё равно. Некоторые говорят: “Заткнись и пой. Нам неинтересно твое политическое мнение”. На это я отвечаю так: прежде всего я американец. Даже не певец — я американец. Имею полное право высказываться. Когда кто-то говорит мне заткнуться, это очень не по-американски, потому что у нас есть Первая поправка, гарантирующая свободу слова. Вы можете говорить вещи, с которыми я не согласен. Я могу говорить вещи, с которыми не согласны вы. Проблема в том, что существуют эхо-камеры, и люди застревают в алгоритмах, которые показывают им только то, что им нравится… Кроме того, всегда можно найти кого-то, кто согласится с вами, и это лишь подтверждает ваши собственные предубеждения.

Меня интересует только правда. Если кто-то, кто мне нравится, делает что-то, с чем я не согласен, у меня нет никаких проблем сказать об этом. И я не думаю, что то же самое обычно можно сказать о людях, которые поддерживают нынешнюю администрацию. Сейчас мы видим множество людей, испытывающих сожаление о своем выборе. Многие говорят: “Это не то, за что я голосовал. Теперь мы воюем с Ираном, теперь происходит то, происходит это. А что случилось с лозунгом ‘Америка прежде всего’?” Послушайте, мы должны иметь возможность вести цивилизованный диалог. Но я живу в стране с 330 миллионами жителей и 400 миллионами единиц оружия. У вас здесь [в Греции] нет школьных расстрелов, как у нас… Нет такого уровня вооруженного насилия.

У меня самого есть оружие. Но я не рассказываю об этом в интернете и не хвастаюсь своим правом, гарантированным Второй поправкой. Поэтому, когда я высказываюсь, я говорю как Todd. Я не представляю группу и не говорю от имени других участников. Проблема в том, что я вокалист группы, и люди автоматически связывают эти вещи между собой… А еще я пишу много текстов для группы. И я пишу на политические темы. Но я не говорю людям, что им думать. Я пытаюсь подтолкнуть их к размышлению, а не навязать готовый ответ… Я не хочу учить вас, как мыслить. Я хочу, чтобы вы почесали затылок и самостоятельно задумались о чем-то глубже.

Я стараюсь держать руку на пульсе и следить за мировыми событиями — не только за тем, что происходит там, где я живу, но и за тем, что происходит в разных уголках мира. Кроме того, я знаю много людей, в основном в Европе, но и в других странах тоже, и спрашиваю их: “Как у вас там на самом деле? Что происходит? Что вам нравится? Что не нравится?” Интересно наблюдать, как живут люди в других частях мира, как они мыслят. И сейчас многие внимательно следят за происходящим. Есть некоторые очень тревожные перспективы, но я всё же надеюсь, что человечество поступит правильно».

Todd, живущий в St. Petersburg, Florida, никогда не скрывал своего негативного отношения к президенту США Дональду Трампу и неоднократно использовал свои социальные сети для критики позиций Республиканской партии по различным вопросам.




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4 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Первая поправка запрещает запрещать говорить "заткнись"
4 июн 2026
ElectricRetard
Хорошо что есть первая поправка, ведь если бы на рандомном куске бумаги не было написано о свободе слова, люди бы не смогли общаться! С другой стороны этот хер бы заткнулся тогда... Заткнулся ведь, да?
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