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Гитарист DEF LEPPARD: «Мы бы хотели сыграть в Сфере»



PHIL COLLEN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, рассматривают ли DEF LEPPARD серию концертов в Сфере в Лос-Анджелесе:



«Я был там — правда, видел только „The Wizard Of Oz“, но много чего смотрел про это онлайн. И это не критика или что‑то в этом роде, но кажется, что это скорее Сфера с участием какой‑то группы. Это может быть кто угодно. И вот этого мы немного боимся.



То есть я бы с радостью там выступил — это было бы потрясающе, невероятно, отличный опыт. Но мне кажется, люди сосредотачиваются скорее на самой постановке, а не на группе. Посмотрим. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Но да, я бы точно хотел там сыграть. Мы бы точно хотели. Так что посмотрим».



Размышляя о своём визите в Сферу, он добавляет:



«Мы были там, конечно, на „The Wizard Of Oz“. Мой сын Джексон поймал одно из тех яблок, что падают с неба, — это было довольно круто. Но зрелище завораживает. Это потрясающе.



Я просто задумался, каково это — увидеть там концерт группы, потому что я не совсем уверен, как оно будет... Я не видел там выступления, и всегда есть опасение, что ты приедешь туда, а люди потом скажут: „Да, Сфера была великолепна. О да, и ещё я там видел U2 или THE EAGLES“. Ну или неважно кто. Как будто весь опыт в целом затмевает то или другое. Зависит от ситуации. Но да, думаю, мы это выясним».







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