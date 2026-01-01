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*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Tim Montana

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SLASH, BILLY GIBBONS и JERRY CANTRELL на новой пластинке TIM MONTANA



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TIM MONTANA сообщил о том, что тридцать первого июля на BMG состоится релиз его новой пластинки, получившей название "Entire State Of Tim Montana", в записи которой приняли участие Jerry Cantrell (ALICE IN CHAINS), Slash (GUNS N' ROSES),Billy F Gibbons (ZZ TOP), а также Martin Sheen, Charlie Sheen и Robert Patrick. Новый сингл из этого релиза, в записи которого принимали участие SLASH и BILLY, доступен ниже:

01. Courtroom (feat. Martin Sheen, Charlie Sheen & Robert Patrick)
02. Beautiful Hate
03. Break Me Down
04. Watch Me Drown (feat. First Crazy Dog & WolfBear)
05. Kinda Like It (feat. Jerry Cantrell)
06. Long Long Year
07. Brown Sugar (feat. Billy F Gibbons & Slash)
08. Vampires
09. Crown Of Ash (feat. Royale Lynn)
10. One Black Thumbnail
11. Roar
12. Like A Satellite
13. Off The Ground
14. Like A Kennedy
15. When It's Over
16. Everything I'm Not

Музыкант поделился эмоциями от записи песни «Brown Sugar» вместе с Billy F. Gibbons (ZZ TOP) и Slash (GUNS N’ ROSES):

«Запись „Brown Sugar“ с Billy F Gibbons and Slash стала для своего рода завершением цикла. Моё первое знакомство с музыкой началось с кассеты GUNS N’ ROSES, а позже я стал ярым фанатом ZZ TOP.

Billy для меня как семья, и когда я увидел, как он играет „Brown Sugar“ в нашем клубе Wise River Club, я понял: это должно быть именно он. Иметь на одном треке своих детских кумиров — Billy, который стал моим наставником, и Slash'a, зажёгшего во мне ту самую искру, — это больше, чем мечта».

О грядущей пластинке музыкант говорит так: «Этот альбом — столкновение моих кумиров и моих шрамов, самых ярких моментов, которые я когда‑либо переживал, и тихих истин, от которых я не мог убежать. Не волнуйтесь, здесь есть место и веселью. Он не слишком отполирован, не причесан — но точно отражает меня как есть».




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