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SLASH, BILLY GIBBONS и JERRY CANTRELL на новой пластинке TIM MONTANA



TIM MONTANA сообщил о том, что тридцать первого июля на BMG состоится релиз его новой пластинки, получившей название "Entire State Of Tim Montana", в записи которой приняли участие Jerry Cantrell (ALICE IN CHAINS), Slash (GUNS N' ROSES),Billy F Gibbons (ZZ TOP), а также Martin Sheen, Charlie Sheen и Robert Patrick. Новый сингл из этого релиза, в записи которого принимали участие SLASH и BILLY, доступен ниже:



01. Courtroom (feat. Martin Sheen, Charlie Sheen & Robert Patrick)

02. Beautiful Hate

03. Break Me Down

04. Watch Me Drown (feat. First Crazy Dog & WolfBear)

05. Kinda Like It (feat. Jerry Cantrell)

06. Long Long Year

07. Brown Sugar (feat. Billy F Gibbons & Slash)

08. Vampires

09. Crown Of Ash (feat. Royale Lynn)

10. One Black Thumbnail

11. Roar

12. Like A Satellite

13. Off The Ground

14. Like A Kennedy

15. When It's Over

16. Everything I'm Not



Музыкант поделился эмоциями от записи песни «Brown Sugar» вместе с Billy F. Gibbons (ZZ TOP) и Slash (GUNS N’ ROSES):



«Запись „Brown Sugar“ с Billy F Gibbons and Slash стала для своего рода завершением цикла. Моё первое знакомство с музыкой началось с кассеты GUNS N’ ROSES, а позже я стал ярым фанатом ZZ TOP.



Billy для меня как семья, и когда я увидел, как он играет „Brown Sugar“ в нашем клубе Wise River Club, я понял: это должно быть именно он. Иметь на одном треке своих детских кумиров — Billy, который стал моим наставником, и Slash'a, зажёгшего во мне ту самую искру, — это больше, чем мечта».



О грядущей пластинке музыкант говорит так: «Этот альбом — столкновение моих кумиров и моих шрамов, самых ярких моментов, которые я когда‑либо переживал, и тихих истин, от которых я не мог убежать. Не волнуйтесь, здесь есть место и веселью. Он не слишком отполирован, не причесан — но точно отражает меня как есть».







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