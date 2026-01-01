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Бывший гитарист MASTODON в туре с MACHINE HEAD



Видео с выступления MACHINE HEAD, которое состоялось третьего июня в The Fillmore, Detroit, Michigan, доступно для просмотра ниже. Это шоу стало первым для нового турового гитариста Ben'a Eller'a, известного своими роликами на YouTube и ранее выступавшего с MASTODON,











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