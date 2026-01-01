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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о подкладках на концертах



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TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью рассказала о принципиальном отказе THE PRETTY RECKLESS использовать фонограммы, заранее записанные дорожки и клик-треки на концертах.

«Как и любой человек, я люблю то, что люблю. А я люблю классический рок, люблю музыку 90-х и люблю настоящее, живое исполнение. Мы не используем компьютеры или что-либо подобное для того, чтобы что-то улучшать. Компьютер для нас — это просто магнитофон, просто устройство для записи. Никакой коррекции вокала, никаких исправлений. Всё дело в том, чтобы запечатлеть исполнение, потому что именно это для меня является подлинностью.

Как только ты начинаешь что-то искусственно изменять, ты убираешь из музыки человеческое начало. И я просто не вижу в этом смысла. Я понимаю, что многие работают именно так, но это не та музыка, которую я когда-либо хотела создавать. Я стараюсь быть настолько уязвимой, открытой, искренней и честной, насколько это вообще возможно. Потому что именно это, на мой взгляд, в конечном итоге находит отклик у людей. Именно так я хочу выражать себя. А когда мы выходим на сцену, мы просто врубаем звук на полную.

Играть музыку со своими друзьями — это весело. И у нас нет никакой дополнительной постановки, никаких дорожек, никаких клик-треков — ничего подобного. На сцене только четверо из нас. Мы просто выходим и играем. Каждый концерт отличается от предыдущего, и именно это делает всё таким захватывающим».

Когда интервьюер заметил, что подобный подход сегодня встречается всё реже, поскольку многие музыканты стремятся к абсолютному совершенству, Taylor ответила:

«Мне кажется, совершенство как раз и заключается в несовершенстве. Это то человеческое качество, которое невозможно воспроизвести искусственно. В этом и заключается магия. Именно к этому и нужно стремиться».

Затем интервьюер предположил, что у THE PRETTY RECKLESS наверняка есть множество молодых поклонников, которые отмечают, насколько группа отличается от большинства современных артистов своим более естественным и минималистичным подходом к выступлениям. Taylor призналась:

«Знаете, я даже никогда не смотрела на это с такой стороны. Думаю, наши поклонники уже понимают, чего ожидать от нас. Недавно мы отыграли очень маленький клубный концерт в лондонском Underworld и исполнили песни из всех периодов нашей карьеры. Было очень весело. И я чувствую огромную благодарность за то, что у нас есть аудитория, которой, кажется, нравится всё, что мы делаем.

И что особенно важно — они действительно слушают альбомы целиком. В этом смысле я человек старой школы. Я создаю альбом, и этот альбом говорит всё, что я хочу сказать. Мне трудно выделять из него отдельные песни. Конечно, каждая композиция может существовать самостоятельно, но, на мой взгляд, если вы слушаете только отдельные треки, то не получаете всей истории и не видите полной картины.

Поэтому очень приятно иметь фан-базу, которая это понимает и одинаково ценит все аспекты нашей работы».




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